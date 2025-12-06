VIDEO Picasso, Musk i Warhol na četiri noge? Pogledajte jednu od najneobičnijih izložbi

U najmanju ruku neobična izložba održala se u Miamiju, a glavni akteri bila su poznata imena, no u psećoj varijanti. Izložba je, piše CNN, privukla gomile, a umjetnik Beeple za nju ima dobar povod

Možete li zamisliti izložbu na kojoj vidite robotske pse u prirodnoj veličini s glavama Elona Muska i umjetnika Pabla Picassa? Robotski psi čovjekolikih glava, s kosom i oštrim pogledom, kreću se, gotovo da se ne sudare, a kraj njih se skuplja ostatak slavne ekipe, među njima i Andy Warhol. Kako biste reagirali da to vidite – biste li bili uplašeni ili biste prasnuli u smijeh?

Zapravo, nije scenarij o kojemu možemo samo maštati nego, sve više, naša stvarnost. Želite li vidjeti kako bi Picasso, Musk, Jeff Bezos ili Warhol izgledali u ovoj 'pola čovjek-pola pas' varijanti, krenite put Miamija, na umjetnički sajam Art Basel. 'Nismo spremni za budućnost', upozorava umjetnik poznat kao Beeple, pravim imenom Mike Winkelmann i otkriva da su dva robota koja je izložio – pazite sad – njegovi dvojnici. Kako piše CNN, koji je popratio ovu bizarnu izložbu, Beeple za sebe kaže da je 'čudna biljka' te da imena koja reinterpretira utječu na to kako mi vidimo svijet.

'Sve više vidimo svijet kroz objektiv onoga kako bi oni željeli da ga vidimo, jer oni kontroliraju vrlo moćne algoritme. Oni prosuđuju što vidimo u svijetu i za mnoge ljude to je njihov primarni izvor vijesti. Oni imaju jednostranu kontrolu nad time kako vidimo svijet, na puno načina', rekao je umjetnik, a prenosi CNN. Kako navode, nije Beepleu ovo prva izložba: u NFT prodaji prije četiri godine šokirao je prodajom digitalnog kolaža te postao treći najskuplji umjetnik na svijetu. Otada se, piše isti izvor, usredotočio na razvoj vlastitog studija u Južnoj Karolini izlažući u umjetničkim institucijama, vješto koristeći umjetnu inteligenciju. Bizarna izložba iz Miamija nazvana je 'Regular Animals' te je privlačila gomile, a umjetnik vjeruje da je posrijedi prava inovacija. Tvrdi da se pored ovako nečega ne može samo proći.