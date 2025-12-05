Nova pošast zaposjeda YouTube: AI videi za bebe

Prema izvješću Bloomberga, YouTube se sve više puni AI-em generiranim videima iznimno niske kvalitete, a ciljna publika ovoga su puta najmlađi korisnici, odnosno djeca s najmanje razvijenim kritičkim filtrom. Iza tog sadržaja stoji rastuća skupina hustle kreatora i online poduzetnika, kojima AI videi predstavljaju lagan put do pasivne zarade.

Bloomberg ne navodi točne brojke o udjelu takvog sadržaja na YouTube Kidsu, no jasno je da je prostor za takozvano 'AI smeće' sve veći. Nekoliko kreatora s više od milijun pratitelja objavilo je tutorijale za izradu ovakvih videa, tvrdeći da je moguće zarađivati nekoliko stotina dolara dnevno. No pouzdanje u takve tvrdnje uvijek je upitno - da njihove metode zaista donose toliko novca, kreatori bi ih provodili u tišini, a ne prodavali kao online tečajeve.

Problem je, piše Gizmodo, dalekosežniji od puke pohlepe. Sadržaj za djecu na YouTubeu već je godinama poznat po nedostatnoj kontroli i nizu problematičnih primjera. Prije nekoliko godina platformu su preplavili lažni videi s likovima iz popularnih crtića koji su sadržavali neprimjerene ili čak nasilne scene, često gurnuti djeci putem autoplay funkcije ili loše moderacije. Primjer koji je istaknuo New York Times - 'PAW Patrol Babies Pretend to Die Suicide by Annabelle Hypnotized' - pokazuje do koje je mjere sustav znao zakazati.