Sudački ekspert u čudu zbog odluke pomoćnog suca, pa poslao poruku Ivanu Bebeku

S.Š.

06.12.2025 u 22:44

Sudac Patrik Kolarić
Sudac Patrik Kolarić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Dinamo i Hajduk remizirali su u najvećem hrvatskom derbiju. Maksimirski derbi okončan je rezultatom 1:1

Na utakmicu, u kojoj je Hajduk poveo golom Šege, a Dinamo izjednačio preko Hoxhe u 12 minuti sudačke nadoknade, osvrnuo se i bivši sudac Goran Tenžera.

Iako nije naša puno zamjerki sucu Patriku Kolariću, izdvojio je, u razgovoru za Dalmatinski portal, situacije u kojima je intervenirao VAR i mijenjao Kolarićeve prvobitne odluke.

Posebno mu je zasmetala situacija iz 68. minute, kada je Šego zabio za vodstvo Hajduka.

'U 68. minuti Hajduk je postigao apsolutno regularan pogodak koji bi drugi pomoćni sudac poništio da nemamo VAR. Nije jasno kako je pomoćni sudac vidio zaleđe Šege koji za cca jedan metar nije bio u zaleđu. Nameće se zaključak da bi, da nije bilo ispravnih intervencija sudaca iz VAR sobe Dinamo vrlo moguće pobijedio 2:0. Zato Bebeku i kolegama iz VAR-a palac gore, a Kolariću i kolegama na terenu palac dolje za ukupni dojam suđenja ove utakmice', pojašnjava Tenžera, a potom je dao i svoj komentar sudačke nadoknade drugog poluvremena koja je trajala čak 19 minuta. 

'Glede nadoknade od 13 minuta ne mogu tvrditi da nije bilo elemenata za takvu odluku, ali mi nije najjasnija odluka da se igra  još šest dodatnih minuta preko te nadoknade'.

