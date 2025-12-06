Sudački ekspert u čudu zbog odluke pomoćnog suca, pa poslao poruku Ivanu Bebeku

Na utakmicu, u kojoj je Hajduk poveo golom Šege, a Dinamo izjednačio preko Hoxhe u 12 minuti sudačke nadoknade, osvrnuo se i bivši sudac Goran Tenžera.

Iako nije naša puno zamjerki sucu Patriku Kolariću, izdvojio je, u razgovoru za Dalmatinski portal, situacije u kojima je intervenirao VAR i mijenjao Kolarićeve prvobitne odluke.

Posebno mu je zasmetala situacija iz 68. minute, kada je Šego zabio za vodstvo Hajduka.