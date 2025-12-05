Šef Microsofta: 'Tvrtke koje se bave AI-em moraju zaslužiti dopuštenje javnosti za potrošnju energije'

Glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella upozorio da bi ogromna količina energije koju troši umjetna inteligencija mogla okrenuti ljude protiv te industrije. Tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom i tehnologijom moraju zaslužiti javno povjerenje i društveno dopuštenje za potrošnju energije, upozorio je.

Umanjujući neposredan utjecaj umjetne inteligencije na potrošnju energije, Nadella je priznao da brz rast podatkovnih centara 'stavlja veliki pritisak' na električnu mrežu. Javnost će, uvjeren je, prihvatiti taj pritisak samo ako on 'rezultira gospodarskim rastom koji je široko rasprostranjen'. Nadelline opaske pridonose sve većem zboru glasova iz industrije koji upozoravaju da bi proždrljiva glad sektora za električnom energijom mogla izazvati negativnu reakciju javnosti.

Kako bi spriječio buduća politička trvenja, Leading the Future, pravna osoba s fondom većim od 100 milijuna američkih dolara, nedavno je pokrenuo novi projekt kako bi uvjerio javnost da će umjetna inteligencija potaknuti gospodarski rast i dobrobit. Projekt ima cilj ispričati pozitivnu priču o tome kako iskoristiti AI za dobrobit ljudi.