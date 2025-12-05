Šef Microsofta: 'Tvrtke koje se bave AI-em moraju zaslužiti dopuštenje javnosti za potrošnju energije'

Tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom i tehnologijom moraju zaslužiti javno povjerenje i društveno dopuštenje za ogromnu potrošnju energije
Glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella upozorio da bi ogromna količina energije koju troši umjetna inteligencija mogla okrenuti ljude protiv te industrije. Tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom i tehnologijom moraju zaslužiti javno povjerenje i društveno dopuštenje za potrošnju energije, upozorio je.
Umanjujući neposredan utjecaj umjetne inteligencije na potrošnju energije, Nadella je priznao da brz rast podatkovnih centara 'stavlja veliki pritisak' na električnu mrežu. Javnost će, uvjeren je, prihvatiti taj pritisak samo ako on 'rezultira gospodarskim rastom koji je široko rasprostranjen'. Nadelline opaske pridonose sve većem zboru glasova iz industrije koji upozoravaju da bi proždrljiva glad sektora za električnom energijom mogla izazvati negativnu reakciju javnosti.
Kako bi spriječio buduća politička trvenja, Leading the Future, pravna osoba s fondom većim od 100 milijuna američkih dolara, nedavno je pokrenuo novi projekt kako bi uvjerio javnost da će umjetna inteligencija potaknuti gospodarski rast i dobrobit. Projekt ima cilj ispričati pozitivnu priču o tome kako iskoristiti AI za dobrobit ljudi.
Balon nije problem
Nadella je bio manje skeptičan kada su ga pitali o drugom mogućem problemu - nastaje li oko umjetne inteligencije investicijski balon? Šef Microsofta ustvrdio je da umjetna inteligencija neće stvoriti investicijski balon sve dok donosi široke dobitke u produktivnosti koji se prevode u prošireno gospodarstvo. Upozorio je da ništa - čak ni nekontrolirani stroj za pompu poput umjetne inteligencije - ne može nadmašiti ekonomske temelje.
Situaciju u kojoj nekoliko tvrtki u jednom sektoru na jednom kontinentu ima sve povrate kad je riječ o umjetnoj inteligenciji smatra neodrživom. 'To mora biti puno širi fenomen, inače je to put koji ne vodi nikamo', rekao je Nadella, dodavši da smo na putu prema diverzifikaciji, iako on neće biti linearan.
Kao dokaz da umjetna inteligencija generira stvarne prihode u velikom obimu naveo je Microsoftov Azure, platformu za računalni oblak koja je u prošlom tromjesečju zabilježila porast prihoda od 40 posto. Microsoft disciplinirano pristupa kapitalnim ulaganjima i gradi globalno distribuiranu infrastrukturu umjetne inteligencije s kontrolama suvereniteta, istaknuo je Nadella.
Nedavno izvješće analitičke tvrtke J.P. Morgan Asset Management pokazalo je da kapitalni izdaci povezani s umjetnom inteligencijom sada čine značajan dio ukupnog rasta BDP-a, nadmašujući američku potrošačku snagu kao motor širenja, piše Politico.