AI ulazi u europske učionice, ali ne svugdje podjednako: Evo tko zaostaje, a tko prednjači

Prema Međunarodnom istraživanju o poučavanju i učenju (TALIS) Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), nastavničko korištenje umjetne inteligencije značajno varira diljem Europe od 2024. godine. Među 32 države, udio nastavnika nižih srednjih škola koji koriste umjetnu inteligenciju kreće se od 14 posto u Francuskoj do 52 posto u Albaniji. To je u prosjeku 32 posto u Europskoj uniji (EU-22), dok je u OECD-u (27 država) 36 posto.

U istraživanju korištenje umjetne inteligencije uključuje predviđanja, predlaganje odluka ili generiranje teksta. Obuhvaća korištenje umjetne inteligencije u nastavi ili za olakšavanje učenja učenika u 12 mjeseci prije istraživanja. Nisu jasno uočeni snažni regionalni obrasci. Općenito, zapadnoeuropske zemlje imaju tendenciju nižeg korištenja u usporedbi sa zapadnim Balkanom i istočnom Europom.

Osim Albanije, udio nastavnika koji su barem jednom koristili umjetnu inteligenciju dosegao je dva od pet ili više u osam država: Malta (46 posto), Češka (46 posto), Rumunjska (46 posto), Poljska (45 posto), Kosovo (43 posto), Sjeverna Makedonija (42 posto), Norveška (40 posto) i flamanska regija Belgije (40 posto). U Hrvatskoj je to 36 posto.

Države koje su najmanje koristile umjetnu inteligenciju u školama bile su Bugarska (22 posto), Mađarska (23 posto), francuska regija Belgije (23 posto), Turska (24 posto), Italija (25 posto), Finska (27 posto), Crna Gora (28 posto) i Slovačka (29 posto).

