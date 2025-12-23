NOVA ZNAČAJKA

Sad je i u ChatGPT-ju moguće osvrnuti se na godinu na izmaku. Na žalost, ne posvuda

Miroslav Wranka

23.12.2025 u 10:29

tportal
Izvor: EPA / Autor: Hannibal Hanschke
Sažetak će uključivati ​​pregled tema o kojima se raspravljalo tijekom godine, uz statistiku razgovora poput najprometnijeg dana chata, ukupnog broja razgovora, broja poslanih poruka...

ChatGPT se pridružuje YouTubeu, Apple Musicu, Google Photosima i Spotifyju uvođenjem personaliziranog sažetka godine koji se osvrće na to kako su korisnici provodili vrijeme s robotom za brbljanje u 2025.

Nova značajka Your Year with ChatGPT omogućuje povratak na razgovore i ideje koje su oblikovale godinu.

Zasad će biti dostupna korisnicima u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi, Novom Zelandu i Australiji koji imaju uključenu memoriju referenci i povijest referentnih razgovora.

Nakon što postane dostupna, korisnici u tim dijelovima svijeta vidjet će traku Your Year with ChatGPT u sučelju za chat. Kucnu li na nju, otvorit će se sažetak.

Alternativno, korisnici mogu dodirnuti gumb + i koristiti upit pokaži mi moju godinu s ChatGPT-om za pristup sažetku godine.

ChatGPT-ov godišnji sažetak također će istaknuti stil razgovora na temelju korisnikovih navika pisanja ili govora i ponuditi 'arhetip' na temelju načina na koji su koristili chatbota.

Također će uključivati pjesmu generiranu umjetnom inteligencijom, personalizirani umjetnički rad u stilu piksela inspiriran aktivnošću korisnika, nagradu povezanu s obrascima korištenja i predviđanja koja nagovještavaju kako bi korisnici mogli koristiti ChatGPT 2026. godine.

Značajka je dostupna na svim ChatGPT razinama, uključujući besplatnu verziju, piše Digital Trends.

