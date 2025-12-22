Večer koju nisu željeli propustiti: Kolinda i Jakov Kitarović u rijetkom zajedničkom izlasku

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović još jednom je privukla pozornost pojavivši se u svečanom okruženju sa suprugom Jakovom Kitarovićem , koji je p osljednjih godina sve prisutniji u sportskim krugovima.​

Jakov Kitarović lani je preuzeo dužnost predsjednika Hrvatskog klizačkog saveza, n a koju je izabran glasovima klubova, dijelom i zbog dugogodišnje obiteljske povezanosti s ovim sportom. Dobro je poznato da je obitelj Kitarović s klizanjem povezana prvenstveno preko njihove kćeri Katarine , koja je svojedobno bila državna prvakinja u klizanju i nastupala na renomiranom međunarodnom natjecanju Zlatna pirueta.​

Katarina Kitarović već se godinama ne pojavljuje na klizačkim natjecanjima niti u javnosti, otkako se 2019. preselila u Sjedinjene Američke Države radi školovanja.

Zajednički izlazak njezinih roditelja privukao je sve poglede, a na licu Kolinde Grabar-Kitarović vidjelo se da je itekako dobro raspoložena, odjevena u haljinu koja tako laska njezinoj figuri.