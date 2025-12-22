trebaju mu lojalisti

Trump donio odluku: Povlači 30 američkih veleposlanika diljem svijeta

22.12.2025 u 19:05

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Doug Mills / POOL
Trumpova administracija odlučila je opozvati gotovo 30 veleposlanika i drugih visokih karijernih diplomata kako bi osigurala da veleposlanstva provode njezine prioritete politike "Amerika na prvom mjestu". Potez je to za kojeg kritičari smatraju da će oslabiti američku vodeću poziciju u svijetu

State Department odbio je dati popis diplomata koji će biti opozvani. Visoki dužnosnik ministarstva rekao je u ponedjeljak da je taj potez 'standardni postupak u bilo kojoj administraciji', ali kritičari su rekli da to nije baš tako.

'Veleposlanik u nekoj državi je osobni predstavnik predsjednika i predsjednikovo je pravo osigurati da u tim zemljama ima pojedince koji promiču agendu Amerika na prvom mjestu', rekao je jedan dužnosnik.

Među onima kojima je naređeno da se vrate u Washington bilo je gotovo 30 visokih diplomata, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Bili su raspoređeni u manje zemlje gdje je najviši američki predstavnik tradicionalno bio iz Ministarstva vanjskih poslova, koje se sastoji od karijernih dužnosnika koji nisu povezani s političkom strankom, rekli su izvori.

Opozvanim diplomatima sugerirano je da pronađu nove uloge u State Departmentu, rekao je drugi američki dužnosnik.

Trump je od početka svog drugog mandata nastojao postaviti lojaliste na više pozicije nakon što je naišao na otpor tijekom prvog mandata u promicanju svojih vanjskopolitičkih prioriteta unutar američkog establišmenta nacionalne sigurnosti.

Jeanne Shaheen, visokorangirana demokratska zastupnica u Odboru za vanjske odnose američkog Senata, kritizirala je uklanjanje diplomata od strane republikanske administracije dok je oko 80 veleposlaničkih mjesta i dalje upražnjeno.

'Predsjednik Trump predaje američko vodstvo Kini i Rusiji uklanjanjem kvalificiranih karijernih veleposlanika koji vjerno služe bez obzira tko je na vlasti', objavila je Shaheen na X. 'To Ameriku čini manje sigurnom, manje snažnom i manje prosperitetnom.'

