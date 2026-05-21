Zlatko Mateša podnio ostavku u Hrvatskom olimpijskom odboru

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu funkciju. O svemu se oglasio priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:

"Drage sportašice i sportaši, dragi sportski prijatelji koji ste me dosad birali na časnu dužnost čelnika HOO-a, ovim putem obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije - potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama.