Muzej povijesti videoigara u Zagrebu slavi prvu godinu: Stiže legenda svjetskog gejminga Don Daglow

“Iza nas je uzbudljiva godina i hvala svima koji su nas podržali. Drago mi je što muzej živi kroz posjetitelje i njihove reakcije", naglasio je Damir Šlogar, osnivač muzeja. Dodao je kako nastavljaju s obogaćivanjem postava i dovođenjem uglednih gostiju kako bi taj prostor ostao središnja točka za očuvanje i interpretaciju videoigara kao kulturne baštine.

Dosadašnji rad Muzeja obilježio je niz projekata, uključujući prvu izložbu o razvoju hrvatskih videoigara te dodjelu Nagrade za životno djelo u području razvoja videoigara, čiji je prvi dobitnik inženjer i profesor Branimir Makanec. Članstvo u međunarodnim organizacijama (ICOM, NEMO, EFGAMP) potvrđuje i institucionalni značaj Muzeja, a na Zagreb Design Weeku, Muzej je nagrađen i za najljepši interijer.