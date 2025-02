Mali raj za gejmere: U Zagrebu se otvara Muzej povijesti videoigara

Muzej povijesti videoigara u Zagrebu posvećen je očuvanju i prikazivanju evolucije videoigara i gejming kulture od 1960-ih do ranih 2000-ih .

Tko je osnivač?

Damir Šlogar je u industriji videoigara duže od 40 godina, a više od polovice tog staža stvarao je u središtima industrije – Kanadi i SAD-u. Pionir je, sad već i veteran ovog uzbudljivog svijeta. Radio je na više od 150 naslova, među kojima su globalno popularni serijali: Shrek, Barbie, Battlefield i My Singing Monsters. Osnivač, a ujedno i kustos, ne želi samo prikazati evoluciju videoigara, već i njezin utjecaj na tehnologiju i pop kulturu. Iako Zagreb i Hrvatska značajno sudjeluju u gaming industriji, domaća vidljivost ovog sve značajnijeg sektora u svijetu, to nije odražavala. Do sada!

'Videoigre su sastavni dio mog života, a kroz ovaj muzej želim podijeliti tu strast sa svijetom, posebno s mlađim generacijama koje možda nisu iskusile čaroliju ranih dana videoigara', kaže Damir Šlogar. Nakon dugog i bogatog staža u inozemstvu, sada svoj izniman kolekcionarski portfelj donosi u rodni grad, čime će značajno obogatiti turističku ponudu Zagreba, zaključuje se u priopćenju.