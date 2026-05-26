nova uredba

'Dobrotvor' Putin otpisuje dugove Rusima: Moraju potpisati na godinu dana

M.Da.

26.05.2026 u 22:37

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Kako bi pojačao regrutaciju, ruski predsjednik nudi svima otpis dugova u visini vrijednosti jednosobnog stana u Moskvi, ako na najmanje godinu dana potpišu ugovor s vojskom i budu spremni za 'ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije'

Osim što je potpisao zakon koji mu omogućuje pokretanje vojnih intervencija u inozemstvu, odnosno ondje gdje je sloboda ruskih građana ugrožena zbog uhićenja ili sudskih procesa, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je i novu uredbu o regrutima.

Njome se predviđa otpis duga u iznosu od 10 milijuna rubalja (oko 120.000 eura) svima koji su nakon 1. svibnja potpisali ugovor s vojskom u trajanju od najmanje godinu dana, piše Deutsche Welle.

vezane vijesti

Osim jednogodišnje obveze prema vojsci, regruti se trebaju obvezati i na "ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije", što je eufemizam kojeg Kremlj koristi za rat u Ukrajini. Time Kremlj namjerava pojačati regrutaciju novih ljudi koja je u proteklim mjesecima okopnila.

Zanimljivo, ugovor se odnosi i na supružnike regruta, a prema podacima ruskih tvrtki za posredovanje nekretninama, iznos otpisa duga otprilike odgovara vrijednosti jednosobnog stana od 35 kvadrata u Moskvi. 

Inače, nije to jedina pogodnost koja se nudi ljudima koji žele u rusku vojsku. Naime, već više od četiri godine Rusija nudi prilično primamljive plaće muškarcima koji se prijavljuju za borbu u Ukrajini. Veteranima se daje prednost prilikom prijave na sveučilišta i fakultete, a dobivaju i prestižne pozicije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prva reakcija

prva reakcija

MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, Šušnjar im poslao poruku: 'Vrijeme je...'
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

Tko stvarno pobjeđuje u ratu dronova? Svjedočanstva ruskih vojnika otkrivaju puno toga
tri crvene linije

tri crvene linije

Teheran poslao jasnu poruku Washingtonu: Od ove tri stvari nećemo odustati

najpopularnije

Još vijesti