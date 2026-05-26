'Dobrotvor' Putin otpisuje dugove Rusima: Moraju potpisati na godinu dana

Njome se predviđa otpis duga u iznosu od 10 milijuna rubalja (oko 120.000 eura) svima koji su nakon 1. svibnja potpisali ugovor s vojskom u trajanju od najmanje godinu dana, piše Deutsche Welle .

Osim što je potpisao zakon koji mu omogućuje pokretanje vojnih intervencija u inozemstvu, odnosno ondje gdje je sloboda ruskih građana ugrožena zbog uhićenja ili sudskih procesa, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je i novu uredbu o regrutima.

Osim jednogodišnje obveze prema vojsci, regruti se trebaju obvezati i na "ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije", što je eufemizam kojeg Kremlj koristi za rat u Ukrajini. Time Kremlj namjerava pojačati regrutaciju novih ljudi koja je u proteklim mjesecima okopnila.

Zanimljivo, ugovor se odnosi i na supružnike regruta, a prema podacima ruskih tvrtki za posredovanje nekretninama, iznos otpisa duga otprilike odgovara vrijednosti jednosobnog stana od 35 kvadrata u Moskvi.

Inače, nije to jedina pogodnost koja se nudi ljudima koji žele u rusku vojsku. Naime, već više od četiri godine Rusija nudi prilično primamljive plaće muškarcima koji se prijavljuju za borbu u Ukrajini. Veteranima se daje prednost prilikom prijave na sveučilišta i fakultete, a dobivaju i prestižne pozicije.

