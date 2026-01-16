tehničke poteškoće

Muskovi X i Grok imali su tijekom petka probleme u radu

V. B./Hina

16.01.2026 u 18:57

Izvor: Profimedia / Autor: David Talukdar / imageBROKER / Profimedia
Društvena mreža Elona Muska, X, imala je prekide u radu u nekoliko zemalja u petak. Chatbot umjetne inteligencije, Grok, koji je također u Muskovom vlasništvu, isto je bio pogođen

Grok je integralni dio X-a, no također se može koristiti putem zasebne aplikacije.

Neki korisnici nastavili su imati problema tijekom prijave ili pristupa na X putem mobitela u petak navečer.

NetBlocks, grupa za globalno praćenje interneta, u objavi na Mastodonu rekla je da je do prekida došlo zbog tehničkih poteškoća.

X je više puta imao prekide u radu nakon Muskova preuzimanja platforme ranije poznate pod nazivom Twitter, a koju je kupio za oko 44 milijarde dolara 2022. godine te krenuo u provedbu dalekosežnih rezova u infrastrukturi.

