Muskovi X i Grok imali su tijekom petka probleme u radu

Neki korisnici nastavili su imati problema tijekom prijave ili pristupa na X putem mobitela u petak navečer.

Grok je integralni dio X-a, no također se može koristiti putem zasebne aplikacije.

NetBlocks, grupa za globalno praćenje interneta, u objavi na Mastodonu rekla je da je do prekida došlo zbog tehničkih poteškoća.

X je više puta imao prekide u radu nakon Muskova preuzimanja platforme ranije poznate pod nazivom Twitter, a koju je kupio za oko 44 milijarde dolara 2022. godine te krenuo u provedbu dalekosežnih rezova u infrastrukturi.