Skandali nisu prepreka: Muskov Grok dobiva pristup najstrožim vojnim tajnama SAD-a

Muskova umjetna inteligencija specijalizirana za veličanje Adolfa Hitlera i izradu deepfake pornografije naći će mjesto i u vojnoj primjeni
AI chatbot Grok uskoro će se zajedno sa Googleovim generativnim AI sustavom koristiti unutar računalnih mreža Pentagona, objavio je u ponedjeljak američki 'ministar rata' Pete Hegseth. Najava dolazi svega nekoliko dana nakon što se Grok našao pod snažnim međunarodnim kritikama zbog generiranja izrazito seksualiziranih deepfake slika stvarnih osoba bez njihova pristanka.
Govoreći u pogonu SpaceX-a u južnom Teksasu, Hegseth je rekao da je uključivanje Groka dio šire strategije ubrzanog uvođenja umjetne inteligencije u američku vojsku. Prema njegovim riječima, cilj je što više vojnih podataka učiniti dostupnima za korištenje u razvoju i primjeni AI sustava. Naveo je da će se 'vrlo brzo vodeći svjetski modeli umjetne inteligencije nalaziti na svim klasificiranim i neklasificiranim mrežama unutar ministarstva'.
Hegseth je potvrdio da bi Grok trebao biti aktiviran unutar Ministarstva obrane kasnije ovog mjeseca te da će podaci iz vojnih IT sustava, kao i iz obavještajnih baza, biti stavljeni na raspolaganje za, kako je rekao, 'AI eksploataciju'. Istaknuo je da Pentagon raspolaže s više od dvadeset godina operativnih i obavještajnih podataka te da je kvaliteta umjetne inteligencije izravno povezana s količinom i vrijednošću podataka kojima raspolaže.
Najava dolazi u trenutku kada se Grok suočava s regulatornim pritiscima u više zemalja. Malezija i Indonezija blokirale su chatbot, dok je britansko neovisno regulatorno tijelo za internetsku sigurnost otvorilo istragu. Grok je u međuvremenu ograničio mogućnosti generiranja i uređivanja slika za korisnike koji uslugu plaćaju.
Hegsethov pristup predstavlja oštar zaokret u odnosu na politiku administracije Joea Bidena koja je poticala savezne agencije na razvoj i primjenu umjetne inteligencije, ali je istodobno naglašavala potrebu za strogim pravilima kako bi se spriječila zloupotreba tehnologije. Krajem 2024. doneseni su smjernice koje su dopuštale širenje uporabe naprednih AI sustava u području nacionalne sigurnosti, ali su zabranjivale primjene koje bi kršile ustavom zajamčena prava ili automatizirale uporabu nuklearnog oružja. Nije jasno jesu li te zabrane i dalje na snazi pod administracijom Donalda Trumpa.
U svom govoru Hegseth je naglasio potrebu za bržim inovacijama unutar vojske, poručivši da tehnološki napredak mora dolaziti 'od bilo koga' i razvijati se brzo i svrhovito. Iako je rekao da želi odgovornu primjenu umjetne inteligencije, istodobno je odbacio modele koji, prema njegovim riječima, 'ne dopuštaju vođenje ratova'. Dodao je i da vojni AI sustavi neće djelovati pod, kako ih je nazvao, 'ideološkim ograničenjima', naglasivši da 'AI Pentagona neće biti ‘woke’'.
Musk je Grok razvio i promovirao kao alternativu chatbotovima za koje tvrdi da su ideološki pristrani, poput Googleova Geminija ili OpenAI-jeva ChatGPT-a. I ranije je izazvao kontroverze, uključujući slučaj iz srpnja kada je Grok generirao antisemitske komentare i objave koje su hvalile Adolfa Hitlera.
Pentagon zasad nije odgovorio na upite o sigurnosnim i etičkim pitanjima vezanima uz dosadašnje probleme s Grokom, zaključuje Euronews.