Skandali nisu prepreka: Muskov Grok dobiva pristup najstrožim vojnim tajnama SAD-a

AI chatbot Grok uskoro će se zajedno sa Googleovim generativnim AI sustavom koristiti unutar računalnih mreža Pentagona, objavio je u ponedjeljak američki 'ministar rata' Pete Hegseth. Najava dolazi svega nekoliko dana nakon što se Grok našao pod snažnim međunarodnim kritikama zbog generiranja izrazito seksualiziranih deepfake slika stvarnih osoba bez njihova pristanka.

Govoreći u pogonu SpaceX-a u južnom Teksasu, Hegseth je rekao da je uključivanje Groka dio šire strategije ubrzanog uvođenja umjetne inteligencije u američku vojsku. Prema njegovim riječima, cilj je što više vojnih podataka učiniti dostupnima za korištenje u razvoju i primjeni AI sustava. Naveo je da će se 'vrlo brzo vodeći svjetski modeli umjetne inteligencije nalaziti na svim klasificiranim i nekla­sificiranim mrežama unutar ministarstva'.

Hegseth je potvrdio da bi Grok trebao biti aktiviran unutar Ministarstva obrane kasnije ovog mjeseca te da će podaci iz vojnih IT sustava, kao i iz obavještajnih baza, biti stavljeni na raspolaganje za, kako je rekao, 'AI eksploataciju'. Istaknuo je da Pentagon raspolaže s više od dvadeset godina operativnih i obavještajnih podataka te da je kvaliteta umjetne inteligencije izravno povezana s količinom i vrijednošću podataka kojima raspolaže.

Najava dolazi u trenutku kada se Grok suočava s regulatornim pritiscima u više zemalja. Malezija i Indonezija blokirale su chatbot, dok je britansko neovisno regulatorno tijelo za internetsku sigurnost otvorilo istragu. Grok je u međuvremenu ograničio mogućnosti generiranja i uređivanja slika za korisnike koji uslugu plaćaju.