Kako je Crkva postala jedan od najglasnijih kritičara razvoja AI-ja: 'Nismo protiv, ali...'

'Krist je pitao: 'Što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a dušu svoju izgubi?' ', kaže John Litzler, glavni pravni savjetnik i direktor za javne politike Protestanske opće konvencije Teksasa. 'Ne radi se o tome da su kršćani protiv poslovanja ili rasta. Ali duša naše zemlje i pojedinaca u njoj važnija je od svega toga.'

Evanđelisti čine otprilike četvrtinu američkog biračkog tijela. Njihovo sve glasnije protivljenje nekontroliranom razvoju umjetne inteligencije moglo bi dodatno produbiti jaz i zmeđu tehnoloških saveznika u administraciji Donalda Trumpa i njegovih birača okupljenih oko pokreta MAGA.

Kršćani nisu homogena skupina, no, tijekom ove godine vjerski autoriteti iz različitih kršćanskih krugova – uključujući katolike, evanđeliste i protestante – sve su glasnije upozoravali na mogući utjecaj umjetne inteligencije na obitelj, međuljudske odnose, svijet rada i samu Crkvu. Premda većina tih kritičara nije protiv tehnologije kao takve , zabrinuti su zbog brzine razvoja u kontekstu konkretnih društvenih šteta. Zbog toga su počeli pozivati na oprez – kroz propovijedi, otvorena pisma i izravne razgovore s političkim čelnicima – nastojeći utjecati i na javne politike i na percepciju umjetne inteligencije u javnosti, piše Time.

Papa Lav XIV. i zabrinutost za djecu

Skepticizam dijela kršćanske zajednice prema umjetnoj inteligenciji započinje na samom vrhu Katoličke Crkve. U svibnju je Papa Lav XIV. odabrao svoje papinsko ime kao simboličnu referencu na prijašnju tehnološku revoluciju koja je temeljito uzdrmala društvo. U mjesecima nakon izbora, Papa je govorio o potencijalu umjetne inteligencije da pomogne u širenju Evanđelja, ali je istodobno upozoravao na njezinu sposobnost manipulacije djecom i služenje, kako je rekao, 'antiljudskim ideologijama'.

Već idućeg mjeseca skupina utjecajnih biskupa uputila je pismo američkom Kongresu s preporukama za regulaciju umjetne inteligencije. Mnogi drugi kršćanski čelnici slijedili su taj primjer. 'Lav XIV. vrlo je jasno dao do znanja da smatra kako je ovo tema o kojoj se Crkva mora očitovati – ne samo u smislu objašnjavanja što umjetna inteligencija jest, nego i kako bi se trebala koristiti', kaže Michael Toscano, katolik i direktor inicijative Family First Technology pri Institutu za obiteljske studije.

Posebno su izraženi strahovi oko utjecaja umjetne inteligencije na obitelji i djecu. U studenome je pastor Michael Grayston iz crkve LifeFamily Austin vodio raspravu o rizicima AI-ja, uključujući rastuću uporabu tzv. AI-pratitelja među tinejdžerima. 'Ako sam u krizi i trebam nekoga za razgovor, to je moj AI prijatelj – lakše je i ne moram se otvarati stvarnim prijateljima', rekao je za TIME dan poslije u Bee Caveu u Teksasu. 'Ako s time nastavim, postajat ću sve izoliraniji. To je putanja koja me najviše plaši.'

Religijski jezik i 'bogoliki strojevi'

Mnogi kršćani s nelagodom gledaju i na način na koji pojedini lideri Silicijske doline koriste religijski jezik ili ikonografiju kako bi legitimirali svoju misiju stvaranja strojeva nalik božanstvima. Peter Thiel, primjerice, u predavanjima je spominjao antikrista, spekulirajući da bi takva figura mogla iskoristiti anti-AI sentiment za stjecanje političke moći. U studenome je Marc Andreessen na platformi X objavio meme koji je protumačen kao ismijavanje pape Lava XIV. zbog njegovih upozorenja o umjetnoj inteligenciji.

Andrea Sparks, suosnivačica inicijative Not on Our Watch Texas, koja se bavi podizanjem svijesti o internetskom iskorištavanju djece, kaže da ju je Thielova izjava o regulaciji kao dijelu 'antikristove misije' ostavila zatečenom. 'Zapovijedi nas uče da ljubimo Boga i jedni druge. Vjerujem da nas AI 'prijatelji' udaljavaju od toga', kaže.

Protiv ubrzavanja pod svaku cijenu

Postoje i kršćanski čelnici koji priznaju korisnost određenih AI alata. Michael Baggot, profesor na Papinskom sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu, prisjeća se koliko mu je u početku bilo teško snaći se u katoličkom učenju. Danas je savjetnik aplikacije Magisterium AI, chatbot alata osmišljenog za odgovaranje na pitanja o katoličkoj vjeri. 'Dostupan je 24 sata dnevno, za razliku od svećenika ili profesora, i pruža jasne i sažete odgovore o temama koje mogu biti složene', kaže.

Ipak, Baggot je sve kritičniji prema industrijskoj opsesiji ubrzavanjem razvoja umjetne inteligencije bez obzira na rizike, osobito za djecu. Predavao je o opasnostima AI pratitelja i savjetovao Megan Garciju, čiji je sin Sewell Setzer 2024. počinio samoubojstvo nakon što je razvio romantičnu opsesiju chatbotom.

Zabrinjava ga i namjera tehnološke industrije da zamijeni ljudski rad. Elon Musk, primjerice, predvidio je da bi rad u budućnosti mogao postati 'opcionalan'. 'Crkva naglašava da je rad važan ne samo zbog onoga što proizvodi, nego i zbog unutarnjeg rasta i društvenih veza koje stvara', kaže Baggot. 'Nije dovoljno samo isplatiti novac onima koji ostanu bez posla i reći im da se maknu s puta.'

Slične zabrinutosti bilježi i Nina Lutz, doktorandica sa Sveučilišta u Washingtonu, koja je nedavno intervjuirala 40 vjerskih vođa o njihovu odnosu prema tehnologiji. 'Ideja da ćemo uložiti sve u umjetnu inteligenciju i gurati je što brže naprijed mnogima je bila duboko problematična', kaže. 'Imali su osjećaj da se vjerske i druge zajednice pritom ostavljaju po strani.'

Uključivanje u politiku

Takve zabrinutosti potaknule su dio kršćanskih vođa na aktivnije uključivanje u oblikovanje javnih politika, uz pozive političarima da uvedu zaštitne mehanizme za umjetnu inteligenciju. Time dolaze u izravan sukob s Trumpom i njegovim tehnološkim saveznicima, koji zagovaraju minimalnu regulaciju.

U svibnju su evanđeoski vođe poslali otvoreno pismo Trumpu upozoravajući na opasnosti nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije i automatizacije ljudskog rada. U studenome je koalicija 43 vjerska lidera uputila pismo Kongresu tražeći da se ne ukidaju savezni zakoni o regulaciji umjetne inteligencije u sklopu Zakona o obrambenim ovlastima (NDAA). Druga koalicija, u kojoj je sudjelovala i Nacionalna udruga evanđelista, pozvala je Zastupnički dom da ograniči uporabu AI-chatbotova.

Chris MacKenzie, potpredsjednik za komunikacije u organizaciji Americans for Responsible Innovation, ističe da su njihovi napori za sigurnost umjetne inteligencije ojačani upravo zahvaljujući angažmanu vjerskih vođa. 'Neki članovi Kongresa, osobito s desnice, snažno su vođeni svojom vjerom', kaže. 'Zato vjerski lideri imaju stvaran utjecaj.'

Sličnu inicijativu vodi i Michael Toscano iz Instituta za obiteljske studije. Suosnivač je mreže Faith Family Technology, tjednog foruma koji okuplja autore javnih politika, tehnološke stručnjake, akademike i vjerske vođe s ciljem oblikovanja sadašnjosti i budućnosti umjetne inteligencije. 'Naš je temeljni stav da je pokušaj razvoja umjetne inteligencije bez oslanjanja na mudrost vjerskih zajednica osuđen na stvaranje nečega što neće biti dobro za ljude', kaže Toscano.

Ta je mreža ove godine sudjelovala u ključnim političkim bitkama oko umjetne inteligencije: članovi su pisali i širili pisma protiv pokušaja ukidanja regulacije, održavali neformalne kontakte s timom podcasta Steve Bannon’s War Room, jednim od glavnih glasova protiv moratorija na regulaciju AI-ja na desnici, te sudjelovali u radnoj skupini koja je oblikovala konačni tekst zakona senatora Josh Hawleya o AI pratiteljima.