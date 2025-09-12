Ako baš morate dijeliti lozinku, učinite to na siguran način. Pogledajte kako

Drugo, provjerite dijelite li korisnička imena i lozinke na siguran način. Opreza nikad dosta kad su takve stvari u pitanju. Treće, razmislite je li uopće potrebno dijeliti podatke za prijavu ili problem možete riješiti dijeljenjem datoteka i mapa u računalnom oblaku, recimo, ili pak dodavanjem osobe među korisnike vaše pretplate.

Prvi savjet glasi: činite to samo kada je to apsolutno neophodno i s ljudima kojima vjerujete. Što više njih ima pristup određenom računu, to je manje siguran. Svi načini na koje vaši podaci mogu biti ranjivi, od kršenja podataka do phishinga, vrijede za njih kao i za vas.

Iako brojne usluge pooštravaju mjere protiv dijeljenja lozinki, i dalje će biti puno situacija u kojima ćete morati, trebati ili htjeti posuditi svoje pristupne podatke za aplikaciju ili uslugu nekome koga poznajete.

Kako ne dijeliti lozinke?

Izbjegavajte dijeljenje lozinki na načine na koje će ih drugi ljudi lako moći špijunirati.

Zapisivanje na papir ili ljepljivu ceduljicu definitivno nije dobra ideja, osim ako budu držani u tajnosti i uništeni čim ne budu potrebni. Nešto što je napisano lako je pročitati preko nečijeg ramena ili se može staviti u ladicu i zaboraviti, ali i ukrasti sa stola.

Snimke zaslona s podacima za prijavu također nisu dobra ideja. Moguće ih je lako proslijediti drugim ljudima, automatski sigurnosno kopirati na foto servise (možda na račune koje dijele drugi) i lako pročitati u prolazu.

Što se aplikacija za razmjenu poruka tiče, najbolje je koristiti one koje nude enkripcijsku zaštitu od pošiljatelja do primatelja, što bi trebalo značajno otežati presretanje.

Najbolje je izbjegavati obične tekstualne e-poruke i SMS-ove, kao i javne (ili polujavne) kanale na Slacku i aplikacije poput Facebook Messengera i Instagrama.

Davanje svojih podataka nekome licem u lice ili telefonom može se činiti sigurnim načinom prenošenja ovih informacija, ali nemojte to raditi na mjestima na kojima bi vaše razgovore netko mogao lako čuti ili snimiti, čak i ako mislite da nitko u blizini neće biti zainteresiran za vaše račune.

Kako dijeliti lozinke?

Krenite s upraviteljem lozinki. Mnoge od ovih aplikacija dolaze s ugrađenim značajkama za dijeljenje korisničkih imena i lozinki, pa ih iskoristite.

Potpuno šifrirane aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Signala mogu biti pouzdane, ali budite svjesni toga da ih osoba s kojom se dopisujete može proslijediti ili napraviti snimku zaslona. Idealno, šaljite ih putem nestajućih poruka jer će biti obrisane nakon unaprijed određenog vremena.

Ako trebate podijeliti i korisničko ime i lozinku, možete razmisliti o korištenju dviju metoda za njihovo dijeljenje: priopćite ih u privatnom telefonskom razgovoru ili pošaljite putem šifrirane aplikacije za razmjenu poruka.

U slučaju da je to moguće, sami se prijavite na svoj korisnički račun na uređaju osobe s kojom želite podijeliti aplikaciju ili servis. Ukaže li se potreba za time, pristup možete opozvati u bilo kojem trenutku jer većina aplikacija i web mjesta ima značajku koja vam to omogućuje. Ili promijenite lozinku, piše Life Hacker.