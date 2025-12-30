VIŠE OD ALATA

Godina u kojoj je AI prestao biti eksperiment i postao društvena sila

L. Š.

30.12.2025 u 14:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube / AARON SCHWARTZ / POOL, KIRILL KUDRYAVTSEV - EPA / Pexels / Freepik
Bionic
Reading

Stotine milijardi dolara uloženih u infrastrukturu, porast zabrinutosti za mentalno zdravlje i tisuće izgubljenih radnih mjesta – zajednička poveznica svim tim trendovima je umjetna inteligencija, tehnologija koju jedni slave kao temelj budućeg rasta, a drugi upozoravaju da bi mogla biti sljedeći veliki balon na tržištima

Iako se umjetna inteligencija u raznim oblicima koristi već desetljećima, prijelomni trenutak dogodio se 2022. godine lansiranjem OpenAI-jeva ChatGPT. Od tada su AI chatbotovi poput ChatGPT-a i Googleova Geminija postupno postali sastavni dio digitalnih usluga koje svakodnevno koriste milijuni ljudi – od pretraživanja interneta i online kupovine do društvenih mreža i korisničke podrške. Drugim riječima, AI sve više oblikuje 'ulazna vrata' interneta.

No 2025. je bila godina u kojoj je umjetna inteligencija izašla iz okvira ekrana i snažno utjecala na javne politike, globalne trgovinske odnose i financijska tržišta. Istodobno je otvorila niz pitanja o tome koliko joj se može vjerovati u školama, na radnim mjestima i u međuljudskim odnosima. Taj se trend, prema svemu sudeći, nastavlja i u 2026. godini.

'U prethodnim godinama AI je bio blještavi novi gadget. Ove godine vidjeli smo ozbiljnije, stvarne primjene tehnologije', rekao je za CNN. James Landay, suosnivač i suvoditelj Stanfordova Instituta za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka. 'Ljudi sve jasnije uviđaju i koristi i rizike.'

vezane vijesti

Regulacija i mentalno zdravlje u središtu rasprava

Američki predsjednik Donald Trump svrstava se među najveće zagovornike umjetne inteligencije, koja je postala jedan od stupova njegova drugog mandata. Šef Nvidije Jensen Huang postao je redovit gost u Trumpovu političkom krugu, dok su se čipovi za umjetnu inteligenciju koristili kao pregovarački alat u trgovinskom sukobu s Kinom.

Tijekom godine Trump je predstavio akcijski plan za umjetnu inteligenciju koji predviđa deregulaciju i snažnije uvođenje AI-ja u državne institucije. Potpisao je i niz izvršnih uredbi, uključujući onu kojom se pokušava spriječiti savezne države da donose vlastita pravila za AI. Iako je potez pozdravljen u Silicijskoj dolini, organizacije za zaštitu korisnika upozoravaju da bi time tehnološke kompanije mogle izbjeći odgovornost za rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Očekuje se da će se pravna bitka oko te uredbe nastaviti i sljedeće godine.

Istodobno, izostanak jasnih zaštitnih okvira došao je u fokus javnosti zbog ozbiljnih slučajeva povezanih s mentalnim zdravljem. Tijekom 2025. objavljeni su izvještaji i pokrenute tužbe u kojima se tvrdi da su AI 'suputnici', poput ChatGPT-a i Character.AI-ja, pridonijeli psihičkim krizama, pa čak i samoubojstvima među tinejdžerima.

U jednom od najtežih slučajeva, roditelji 16-godišnjeg Adama Rainea tužili su OpenAI, tvrdeći da je chatbot njihovom sinu davao savjete povezane sa samoubojstvom. Nakon niza kritika, OpenAI i Character.AI uveli su dodatne roditeljske kontrole i ograničenja za maloljetnike, dok Meta planira omogućiti roditeljima blokiranje AI likova na Instagramu.

No stručnjaci upozoravaju da problem nije ograničen samo na mlade. Sve je više izvještaja o odraslim osobama koje su, oslanjajući se na AI, razvile osjećaj izolacije ili izgubile doticaj sa stvarnošću. Psihijatrica i pravnica Marlynn Wei smatra da će chatbotovi sve češće postajati prva točka emocionalne podrške, što dodatno naglašava potrebu za jasnim sigurnosnim pravilima.

Investicijski val i strah od balona

Paralelno s društvenim raspravama, tehnološki divovi ulažu goleme iznose u podatkovne centre i AI infrastrukturu. Meta, Microsoft i Amazon ove su godine potrošili desetke milijardi dolara, a prema procjenama McKinseyja, globalna ulaganja u podatkovne centre mogla bi do 2030. dosegnuti gotovo sedam bilijuna dolara.

Takav investicijski val izazvao je zabrinutost među potrošačima i investitorima. Dok dio građana bilježi rast troškova energije i gubitak radnih mjesta, vrijednosti dionica kompanija povezanih s AI-jem dosežu povijesne vrhunce. Sve češće se postavlja pitanje raste li hajp brže od stvarne vrijednosti tehnologije.

'Kod transformativnih tehnologija često dolazi do pretjerane izgradnje kapaciteta', upozorava Christina Melas-Kyriazi iz Bain Capital Venturesa, dodajući da je tržišna korekcija vjerojatna u nekom trenutku.

U međuvremenu, tisuće tehnoloških radnika ostale su bez posla. Microsoft, Amazon i Meta tijekom godine su provodili velika otpuštanja, dijelom upravo zbog uvođenja umjetne inteligencije i reorganizacije poslovanja. Hoće li AI dugoročno značiti više otkaza ili stvaranje novih prilika, mišljenja su podijeljena. No jedno je, slažu se analitičari, sigurno.

'Ovo je bila godina u kojoj su se zahtjevi za vještinama radikalno promijenili', rekao je Dan Roth s LinkedIna. 'A sljedeće godine taj će se proces samo ubrzati.'

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VIŠE OD ALATA

VIŠE OD ALATA

Godina u kojoj je AI prestao biti eksperiment i postao društvena sila
TERESA RIBERA

TERESA RIBERA

Druga najmoćnija žena u EK-u: 'Popuštanje pritiscima iz Washingtona vodi Europu u 'utrku prema dnu''
TEHNO SAVJETI

TEHNO SAVJETI

Kako pretvoriti stari SSD disk u moćni prijenosni USB stick? Pogledajte

najpopularnije

Još vijesti