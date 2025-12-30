'U prethodnim godinama AI je bio blještavi novi gadget. Ove godine vidjeli smo ozbiljnije, stvarne primjene tehnologije', rekao je za CNN . James Landay, suosnivač i suvoditelj Stanfordova Instituta za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka. 'Ljudi sve jasnije uviđaju i koristi i rizike.'

No 2025. je bila godina u kojoj je umjetna inteligencija izašla iz okvira ekrana i snažno utjecala na javne politike, globalne trgovinske odnose i financijska tržišta. Istodobno je otvorila niz pitanja o tome koliko joj se može vjerovati u školama, na radnim mjestima i u međuljudskim odnosima. Taj se trend, prema svemu sudeći, nastavlja i u 2026. godini.

Iako se umjetna inteligencija u raznim oblicima koristi već desetljećima, prijelomni trenutak dogodio se 2022. godine lansiranjem OpenAI-jeva ChatGPT. Od tada su AI chatbotovi poput ChatGPT-a i Googleova Geminija postupno postali sastavni dio digitalnih usluga koje svakodnevno koriste milijuni ljudi – od pretraživanja interneta i online kupovine do društvenih mreža i korisničke podrške. Drugim riječima, AI sve više oblikuje 'ulazna vrata' interneta.

Regulacija i mentalno zdravlje u središtu rasprava

Američki predsjednik Donald Trump svrstava se među najveće zagovornike umjetne inteligencije, koja je postala jedan od stupova njegova drugog mandata. Šef Nvidije Jensen Huang postao je redovit gost u Trumpovu političkom krugu, dok su se čipovi za umjetnu inteligenciju koristili kao pregovarački alat u trgovinskom sukobu s Kinom.

Tijekom godine Trump je predstavio akcijski plan za umjetnu inteligenciju koji predviđa deregulaciju i snažnije uvođenje AI-ja u državne institucije. Potpisao je i niz izvršnih uredbi, uključujući onu kojom se pokušava spriječiti savezne države da donose vlastita pravila za AI. Iako je potez pozdravljen u Silicijskoj dolini, organizacije za zaštitu korisnika upozoravaju da bi time tehnološke kompanije mogle izbjeći odgovornost za rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Očekuje se da će se pravna bitka oko te uredbe nastaviti i sljedeće godine.

Istodobno, izostanak jasnih zaštitnih okvira došao je u fokus javnosti zbog ozbiljnih slučajeva povezanih s mentalnim zdravljem. Tijekom 2025. objavljeni su izvještaji i pokrenute tužbe u kojima se tvrdi da su AI 'suputnici', poput ChatGPT-a i Character.AI-ja, pridonijeli psihičkim krizama, pa čak i samoubojstvima među tinejdžerima.

U jednom od najtežih slučajeva, roditelji 16-godišnjeg Adama Rainea tužili su OpenAI, tvrdeći da je chatbot njihovom sinu davao savjete povezane sa samoubojstvom. Nakon niza kritika, OpenAI i Character.AI uveli su dodatne roditeljske kontrole i ograničenja za maloljetnike, dok Meta planira omogućiti roditeljima blokiranje AI likova na Instagramu.

No stručnjaci upozoravaju da problem nije ograničen samo na mlade. Sve je više izvještaja o odraslim osobama koje su, oslanjajući se na AI, razvile osjećaj izolacije ili izgubile doticaj sa stvarnošću. Psihijatrica i pravnica Marlynn Wei smatra da će chatbotovi sve češće postajati prva točka emocionalne podrške, što dodatno naglašava potrebu za jasnim sigurnosnim pravilima.

Investicijski val i strah od balona

Paralelno s društvenim raspravama, tehnološki divovi ulažu goleme iznose u podatkovne centre i AI infrastrukturu. Meta, Microsoft i Amazon ove su godine potrošili desetke milijardi dolara, a prema procjenama McKinseyja, globalna ulaganja u podatkovne centre mogla bi do 2030. dosegnuti gotovo sedam bilijuna dolara.

Takav investicijski val izazvao je zabrinutost među potrošačima i investitorima. Dok dio građana bilježi rast troškova energije i gubitak radnih mjesta, vrijednosti dionica kompanija povezanih s AI-jem dosežu povijesne vrhunce. Sve češće se postavlja pitanje raste li hajp brže od stvarne vrijednosti tehnologije.

'Kod transformativnih tehnologija često dolazi do pretjerane izgradnje kapaciteta', upozorava Christina Melas-Kyriazi iz Bain Capital Venturesa, dodajući da je tržišna korekcija vjerojatna u nekom trenutku.

U međuvremenu, tisuće tehnoloških radnika ostale su bez posla. Microsoft, Amazon i Meta tijekom godine su provodili velika otpuštanja, dijelom upravo zbog uvođenja umjetne inteligencije i reorganizacije poslovanja. Hoće li AI dugoročno značiti više otkaza ili stvaranje novih prilika, mišljenja su podijeljena. No jedno je, slažu se analitičari, sigurno.

'Ovo je bila godina u kojoj su se zahtjevi za vještinama radikalno promijenili', rekao je Dan Roth s LinkedIna. 'A sljedeće godine taj će se proces samo ubrzati.'