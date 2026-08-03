Microsoftove igraće konzole Xbox više poskupjele u Europi nego u Americi

Nakon poskupljenja u Sjedinjenim Državama, cijene Microsoftovih igraćih konzola Xbox povećane su i u Europi.

U SAD-u je Microsoft još u lipnju najavio kako će cijene njegovih Xbox konzola porasti između 100 i 150 američkih dolara, ovisno o modelu.

U Europi će porast biti između 150 do 200 eura veće za modele Xbox Series S i X.