OŠTRO POVEĆANJE

Microsoftove igraće konzole Xbox više poskupjele u Europi nego u Americi

Miroslav Wranka

03.08.2026 u 14:49

tportal
Izvor: EPA / Autor: Rungroj Yongrit
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Moguće je kako to nije zadnje poskupljenje, pošto je Microsoft također u lipnju naveo kako očekuje ponovno udvostručenje cijena pohrane i memorije

Nakon poskupljenja u Sjedinjenim Državama, cijene Microsoftovih igraćih konzola Xbox povećane su i u Europi.

U SAD-u je Microsoft još u lipnju najavio kako će cijene njegovih Xbox konzola porasti između 100 i 150 američkih dolara, ovisno o modelu.

U Europi će porast biti između 150 do 200 eura veće za modele Xbox Series S i X.

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Evo pregleda cijena za europska tržišta:

  • Xbox Series S (512 GB): 499,99 €
  • Xbox Series S (1TB): 599,99 €
  • Xbox Series X Digital (bez pogonskog diska): 749,99 €
  • Xbox Series X: 799,99 €.

Moguće je kako to nije zadnje poskupljenje, pošto je Microsoft također u lipnju naveo kako očekuje ponovno udvostručenje cijena pohrane i memorije.

I Sony i Nintendo su također nedavno najavili poskupljenja, piše Engadget.

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