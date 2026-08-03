Microsoftove igraće konzole Xbox više poskupjele u Europi nego u Americi

Moguće je kako to nije zadnje poskupljenje, pošto je Microsoft također u lipnju naveo kako očekuje ponovno udvostručenje cijena pohrane i memorije
Nakon poskupljenja u Sjedinjenim Državama, cijene Microsoftovih igraćih konzola Xbox povećane su i u Europi.
U SAD-u je Microsoft još u lipnju najavio kako će cijene njegovih Xbox konzola porasti između 100 i 150 američkih dolara, ovisno o modelu.
U Europi će porast biti između 150 do 200 eura veće za modele Xbox Series S i X.
Evo pregleda cijena za europska tržišta:
- Xbox Series S (512 GB): 499,99 €
- Xbox Series S (1TB): 599,99 €
- Xbox Series X Digital (bez pogonskog diska): 749,99 €
- Xbox Series X: 799,99 €.
Moguće je kako to nije zadnje poskupljenje, pošto je Microsoft također u lipnju naveo kako očekuje ponovno udvostručenje cijena pohrane i memorije.
I Sony i Nintendo su također nedavno najavili poskupljenja, piše Engadget.