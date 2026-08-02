Očajničke mjere na Dunavu: Miniraju stijenu i potapaju teglenice kako bi spasili nuklearku

Ekstremna suša i nagli pad vodostaja prisilili su rumunjske vlasti na izvanredne mjere kako bi spriječile ozbiljne posljedice za energetski sustav zemlje. Rumunjska je pokrenula hitan plan za spašavanje nuklearne elektrane Černavoda nakon što je protok Dunava pao ispod kritične granice

Nadležni upozoravaju da će se situacija idućih dana dodatno pogoršati, zbog čega će biti provedene dosad nezabilježene mjere na rijeci. Prema podacima Nacionalne uprave 'Rumunjske vode', protok Dunava na ulazu u zemlju već je pao ispod 1.600 kubičnih metara u sekundi, a do 7. kolovoza očekuje se daljnji pad na oko 1.450 kubičnih metara u sekundi. NE može izdržati još pet dana Zbog smanjene proizvodnje električne energije već je proglašeno izvanredno stanje, a nadležne službe dobile su zadatak da najkasnije do utorka provedu niz hitnih intervencija. Među najvažnijim mjerama bilo je današnje uklanjanje stijene kontroliranom eksplozijom kako bi se omogućio veći dotok vode prema nuklearnoj elektrani. Cilj zahvata je osigurati dovoljan protok vode za siguran rad drugog reaktora nuklearne elektrane Černavoda. U operaciji je sudjelovalo više od 100 pripadnika rumunjske vojske, javio je portal Ziarulamprenta.ro koji je objavio sniku miniranja.

Druga faza plana predviđa potapanje četiri velike teglenice napunjene kamenjem u rukavcu Bala, čime bi se dio toka Dunava preusmjerio prema Černavodi. Za provedbu tih radova rumunjska vlada izdvojila je sedam milijuna leja iz pričuvnog fonda, javio je portal Oficiuldestiri.ro. Zamjenik glavnog direktora tvrtke Apele Române, Sorin Rindašu, upozorio je koliko je situacija ozbiljna. 'U ovim uvjetima bilježimo pad vodostaja od oko dva do tri centimetra dnevno. Nuklearna elektrana Černavoda može izdržati još samo četiri do pet dana na granici svojih mogućnosti', rekao je. Prije početka radova pripadnici Ratne mornarice Ministarstva obrane obavili su detaljna mjerenja na području rukavca Bala.

'Dron koji su stručnjaci Ministarstva obrane spustili u vodu obavlja mjerenja kako bi se utvrdila dubina Dunava i izgled riječnog dna. Istodobno mobilni laboratorij prati protok rijeke', izvijestila je Știrile PRO TV. Stijena se nalazila se na desnoj obali Dunava i, prema mišljenju hidrologa, bila je jedna je od prepreka koje mijenjaju raspored riječnog toka. Njezinim uklanjanjem omogućit će veći dotok vode prema Černavodi. Nakon toga uslijedit će kontrolirano potapanje četiri teglenice duge po 70 metara, koje će biti napunjene drobljenim kamenom kako bi blokirale rukavac Bala i preusmjerile veći dio vode prema elektrani. Kopanje starog korita Dunava Direktor riječnog prijevoznika NAVROM, Katalin Ciganuš, rekao je: 'Teglenice su spremne. Prve dvije danas kreću prema ušću Bale u konvoju zajedno s bagerom. Druge dvije sutra odlaze prema Isaccei kako bi bile napunjene drobljenim kamenom.' Istodobno će Uprava za plovidbu pokušati produbiti korito Starog Dunava za oko jedan metar kako bi dodatno povećala protok vode.