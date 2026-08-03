Pomrčina Sunca postaje veliki test znanosti: Možemo li ranije predvidjeti opasne solarne oluje?

Kad 12. kolovoza Mjesec zakloni Sunce, potpuna pomrčina bit će vidljiva na Grenlandu i Islandu te u Španjolskoj i dijelu Portugala. Ovaj rijedak događaj pružit će znanstvenicima priliku za proučavanje solarne korone, ali i mnogo toga više
Naime istraživači će i prije same pomrčine pokušati predvidjeti kako će korona izgledati, za što će koristiti napredne računalne simulacije i najnovija promatranja Sunca da bi poboljšali modele kreirane za razumijevanje Sunčeva magnetskog okruženja i predviđanje svemirskog vremena.
Kako ističu iz ESA, ti računalni modeli, koji se razvijaju na Sveučilištu Ku Leuven, daleko su više od vizualnih predviđanja te su digitalne rekonstrukcije magnetskog okruženja naše zvijezde, istog onog koje potiče solarne oluje diljem Sunčeva sustava.
Pomrčina djeluje kao prirodna provjera stvarnosti, a predviđanjem pojave korone prije potpunog zatamnjenja i uspoređujući te prognoze s onim što pomrčina otkriva, znanstvenici mogu procijeniti koliko točno njihovi modeli reproduciraju trodimenzionalno magnetsko okruženje Sunca.
Korištenjem takvih modela i najnovijih simulacija, znanstvenici mogu procijeniti kako se razvija njegovo magnetsko okruženje i procijeniti vjerojatnost utjecaja njegove aktivnosti na Zemlju.
To im pomaže i da poboljšaju prognoze svemirskog vremena i pružaju ranija upozorenja na potencijalno opasne solarne oluje kako bi satelitskim operaterima, astronautima te drugim kritičnim sustavima i infrastrukturi dali više vremena za pripremu i ublažavanje posljedica udara.