Pomrčina Sunca postaje veliki test znanosti: Možemo li ranije predvidjeti opasne solarne oluje?

Naime istraživači će i prije same pomrčine pokušati predvidjeti kako će korona izgledati, za što će koristiti napredne računalne simulacije i najnovija promatranja Sunca da bi poboljšali modele kreirane za razumijevanje Sunčeva magnetskog okruženja i predviđanje svemirskog vremena.

Kako ističu iz ESA, ti računalni modeli, koji se razvijaju na Sveučilištu Ku Leuven, daleko su više od vizualnih predviđanja te su digitalne rekonstrukcije magnetskog okruženja naše zvijezde, istog onog koje potiče solarne oluje diljem Sunčeva sustava.