Nestašica memorijskih čipova guši popularno Appleovo računalo

Nestašica je već utjecala na Appleova više nišna računala Mac mini i Mac Studio. Ali, čini se kako se tvrtka sada bori ne bi li zadržala zalihe MacBook Aira na održivim razinima.

BITI ILI NE BITI

Trgovcima se čini kako je ponuda ograničenija nego ikad prije.

Trenutno, pokušate li kupiti MacBook Air s Appleove web stranice u SAD-u, morat će pričekati na isporuku do zadnje polovice kolovoza. Za određene konfiguracije, i do rujna.

Apple problem pokušavaju riješiti problem podizanjem cijena i nabavom memorije od kineskih dobavljača.

U međuvremenu, tvrtka je odgodila promociju povratka u školu od lipnja. Po prvi put, marketinški materijal je više fokusiran na osnovni model MacBooka Pro, a navedeno je i kako MacBook Air ovisi o dostupnosti, piše Tech Crunch.