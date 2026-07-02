Kraj jedne ere: Sony prestaje izdavati igre za PlayStation na diskovima

Nekoliko dana ranije tvrtka Rockstar je najavila da će dugo očekivani naslov Grand Theft Auto VI biti lansiran bez fizičkog diska. Taj su potez igrači kritizirali zbog toga što neće biti u mogućnosti prodati rabljenu igru, niti posuditi je prijateljima.

Od siječnja 2028. godine nove računalne igre za Sonyjevu konzolu PlayStation više neće biti izdane na diskovima. I dalje će biti moguće kupiti ih u trgovinama, ali s digitalnim kodom, a to se neće odnositi na već objavljene igre ili one koje će biti objavljene prije siječnja 2028. godine.

Značajan trenutak za industriju igara

Riječ je o značajnom trenutku za industriju igara jer se posljednjih godina sve više oslanja na digitalnu distribuciju. Podsjetimo, Sony je, u suradnji s Philipsom, početkom 80-ih godina prošlog stoljeća izdao prvi CD na svijetu.

Iz te su korporacije poručili da su se na ukidanje diskova odlučili zbog toga što se 'preferencije potrošača i šira industrija zabave nastavljaju udaljavati od fizičkih diskova prema digitalnom formatu'. 'Ovo je prirodan smjer za Sony Interactive Entertainment u prilagodbi trendovima potrošača jer opća preferencija digitalnih medija značajno nadmašuje interes za fizičke diskove', naveli su u priopćenju.

No ima onih kojima se to ne sviđa i koji Sonyjev potez smatraju udarcem na prava potrošača, pogotovo na one s nižim raspoloživim prihodima, kao i na maloprodaju. Lootbox Gaming, neovisni trgovac u Delawareu koji je odbio prodavati fizičko izdanje GTA 6 bez diska, okarakterizirao je taj potez kao 'napad ne samo na igrače i kolekcionare, već i na developere, izdavače, distributere i trgovce diljem svijeta'.

Sony je također kritiziran zbog povlačenja preko 500 filmova i emisija kupljenih na PlayStation Storeu iz kolekcija korisnika bez naknade. Korporacija se branila tvrdnjom da je njezin dogovor s filmskom produkcijskom kućom StudioCanal završio, što znači da više nema prava prodavati te emisije i filmove, piše BBC.