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Nakon Sonyja i Applea, cijene drastično podiže i Microsoft: Xbox konzole od kolovoza skuplje

Damir Rukavina

26.06.2026 u 11:55

Xbox
Xbox Izvor: EPA / Autor: FRIEDEMANN VOGEL
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Američki proizvođač najavio je novi udar na kupce, a kao glavni razlog navodi ekstremni porast cijena računalne memorije

Malo nakon što je Apple objavio da će povećati cijene svojih najpopularnijih proizvoda, Microsoft je najavio da poskupljuju Xbox konzole. Potvrdili su i da ukidaju model s 2 TB interne pohrane.

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Nove cijene stupaju na snagu 1. kolovoza. Prema Microsoftu, modeli Xbox Series S s 512 GB pohrane poskupjet će za 100 američkih dolara, dok će verzije s 1 TB pohrane biti skuplje za 150 dolara. Cijene pojedinih modela mijenjaju se na sljedeći način:

  • Xbox Series S 512 GB: s 399 na 499 dolara
  • Xbox Series S 1 TB: s 449 na 599 dolara
  • Xbox Series X Digital 1 TB: s 599 na 750 dolara
  • Xbox Series X s optičkim pogonom 1 TB: sa 649 na 800 dolara

Tvrtka kao glavni razlog navodi rast cijena memorijskih i podatkovnih komponenti. Prema Microsoftovim tvrdnjama, troškovi memorije i pohrane danas su više od dva i pol puta viši nego ranije, a kompanija upozorava da bi do jeseni 2027. mogli dodatno porasti. Riječ je o drugom povećanju cijena Xbox hardvera u manje od godinu dana, nakon poskupljenja na američkom tržištu prošlog listopada.

Objava dolazi neposredno nakon što je Apple povećao cijene dijela svoje ponude, uključujući pojedine Mac i iPad modele. I Apple je kao razlog naveo rast troškova memorijskih i podatkovnih komponenti, povezan s povećanom potražnjom za infrastrukturom potrebnom za razvoj i rad sustava umjetne inteligencije.

Obje objave upućuju na širi trend u tehnološkoj industriji. Ulaganja u podatkovne centre i AI infrastrukturu povećala su potražnju za naprednim memorijskim i podatkovnim čipovima, što stvara pritisak na opskrbne lance i povećava troškove proizvodnje elektroničkih uređaja.

Kako bi ublažio učinak viših cijena, Microsoft je najavio širenje programa financiranja kupnje. Kupcima u Microsoft Storeu bit će dostupno više opcija za obročnu otplatu, dok će kupci koji ispunjavaju uvjete na Amazonu moći koristiti financiranje s kamatom od 0 posto tijekom razdoblja do 12 mjeseci. Tvrtka je također najavila programe kojima planira povećati dostupnost rabljenih Xbox konzola po nižim cijenama.

Microsoft se tako pridružuje Sonyju koji je već povećao cijene pojedinih modela PlayStationa 5 u odnosu na početne maloprodajne cijene. Nintendo je zasad zadržao umjereniji rast cijena svoje nove konzole Switch 2, iako analitičari upozoravaju da bi nastavak rasta troškova komponenti mogao stvoriti pritisak i na ostale proizvođače.

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Nakon Sonyja i Applea, cijene drastično podiže i Microsoft: Xbox konzole od kolovoza skuplje

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