Microsoft ulaže 10 milijardi dolara u podatkovne centre u Portugalu

Tehnološki će div graditi centre u partnerstvu s tvrtkom Start Campus, platformom koja osigurava infrastrukturu za umjetnu inteligenciju Nscale i Nvidijom koja će osigurati 12.600 grafičkih procesora.

Start Campus, zajednički projekt američkog investicijskog fonda Davidson Kempnera i britanskog Pioneer Point Partnersa, najavio je već u travnju da će u centar u Portugalu uložiti 8,5 milijardi eura do 2030., uz napomenu da bi trebao podmiriti rastuću potražnju velikih tehnoloških i AI tvrtki.

Plan za Sines predviđa gradnju šest objekata, a jedan je već u funkciji.

'Jačanjem nacionalne infrastrukture umjetne inteligencije kroz suradnju s tvrtkama Nscale, NVIDIA i Start Campus pomažemo pozicionirati Portugal kao čvorište odgovornog razvoja umjetne inteligencije u Europi', rekao je predsjednik Microsofta Brad Smith.

Portugal u Sinesu planira velike investicijske projekte za proizvodnju zelene energije za napajanje centara.

​Pozicija na obali Atlantika upisala je Portugal na kartu interneta zbog podmorskih kabela koji povezuju Europu, Afriku i Ameriku, napominje Reuters.