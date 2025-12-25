Drama iznad Baltika: Poljski borbeni avioni presreli ruski špijunski

"Jutros su iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni zrakoplovi presreli, vizualno identificirali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački zrakoplov koji je letio blizu granica poljskog zračnog prostora", priopćila je u četvrtak poljska vojska.

Stanje visoke pripravnosti

Zemlje na istočnom krilu NATO-a u stanju su visoke pripravnosti zbog mogućih upada u zračni prostor od rujna kada su tri ruska vojna zrakoplova narušila zračni prostor Estonije, nekoliko dana nakon što je dvadesetak ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor.

Poljski Ured za nacionalnu sigurnost priopćio je da je nekoliko desetaka objekata ušlo u poljski zračni prostor s bjeloruske strane, od kojih su četiri identificirana kao vjerojatni krijumčarski baloni.