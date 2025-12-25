Srce Joška Gvardiola osvojila je studentica veterine, evo tko je djevojka s kojom je slavio Badnjak

Jedan od najpoželjnijih neženja i stup obrane hrvatske reprezentacije, Joško Gvardiol, više ne skriva svoju privatnu sreću. Srce mladog nogometaša osvojila je 20-godišnja Zagrepčanka Lu Mastrović, studentica veterine i instruktorica skijanja, s kojom je nogometaš postao nerazdvojan u posljednjih nekoliko mjeseci

Nova romansa pod zagrebačkim svjetlima Iako Joško Gvardiol svoj privatni život inače drži strogo podalje od očiju javnosti, njegova veza s Lu Mastrović postala je glavna tema u krugu bliskih prijatelja nakon što su se pojavili zajedno na proslavi Badnje večeri. Par je navodno u vezi već nekoliko mjeseci, a prema tvrdnjama pouzdanih izvora, u posljednje su vrijeme postali praktički nerazdvojni, piše Teleskop.

Lu Mastrović je studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i dolazi iz ugledne obrazovne i sportske obitelji. Odrasla je u sportskom duhu; u mlađim danima trenirala je taekwondo, no njezina najveća strast ipak je skijanje. Zanimljivo je da je Lu nekada trenirala rame uz rame s našom skijaškom šampionkom Zrinkom Ljutić, a danas, kada joj fakultetske obveze to dopuštaju, radi kao instruktorica skijanja.