Srce Joška Gvardiola osvojila je studentica veterine, evo tko je djevojka s kojom je slavio Badnjak

25.12.2025 u 22:13

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jedan od najpoželjnijih neženja i stup obrane hrvatske reprezentacije, Joško Gvardiol, više ne skriva svoju privatnu sreću. Srce mladog nogometaša osvojila je 20-godišnja Zagrepčanka Lu Mastrović, studentica veterine i instruktorica skijanja, s kojom je nogometaš postao nerazdvojan u posljednjih nekoliko mjeseci

Nova romansa pod zagrebačkim svjetlima Iako Joško Gvardiol svoj privatni život inače drži strogo podalje od očiju javnosti, njegova veza s Lu Mastrović postala je glavna tema u krugu bliskih prijatelja nakon što su se pojavili zajedno na proslavi Badnje večeri. Par je navodno u vezi već nekoliko mjeseci, a prema tvrdnjama pouzdanih izvora, u posljednje su vrijeme postali praktički nerazdvojni, piše Teleskop.

Lu Mastrović je studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i dolazi iz ugledne obrazovne i sportske obitelji. Odrasla je u sportskom duhu; u mlađim danima trenirala je taekwondo, no njezina najveća strast ipak je skijanje. Zanimljivo je da je Lu nekada trenirala rame uz rame s našom skijaškom šampionkom Zrinkom Ljutić, a danas, kada joj fakultetske obveze to dopuštaju, radi kao instruktorica skijanja.

Lu Mastrović
Lu Mastrović Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram/Lu Mastrović

Iako se još uvijek nastoje držati diskretno, zajednički trenuci na društvenim mrežama i partyjima sugeriraju da je hrvatska sportska scena dobila novi 'it' par.

