Tehnološki temelj digitalnog zdravstva u Hrvatskoj: Predstavljen BIS nove generacije

'Zdravstvo 21. stoljeća ulazi u razdoblje u kojem tehnologija više nije samo podrška, nego ključni pokretač promjena. Govorimo o personaliziranoj medicini, praćenju ishoda liječenja i integriranom zdravstvu koje povezuje sve razine zdravstvene skrbi. Naš je zadatak kao tehnološkog partnera osigurati da informacijski sustavi prate novonastale promjene, i to dugoročno, sigurno i održivo. BIS nove generacije gradimo s fokusom na interoperabilnost, učinkovitost i očuvanje privatnosti podataka. Put prema zdravstvu budućnosti su IT sustavi koji povezuju, imaju jednostavno korisničko iskustvo i usmjereni su na pacijenta koji je u središtu događaja', izjavio je Ivan Gabrić, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Temelj sustava je vertikalno znanje najvećeg tima programera i konzultanata, koji razumiju što stvarno funkcionira u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Na konferenciji u Opatiji predstavljeni su prvi moduli BIS-a nove generacije, koji pojednostavljuju rad zahvaljujući intuitivnom sučelju, manjem broju klikova i fokus na cilj, štedeći vrijeme i optimizirajući ključne procese. 'Sustav ne samo da olakšava svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika, već donosi i značajna poboljšanja kroz digitalizaciju poslovnih procesa', navodi se u priopćenju. Tranzicija na novu platformu bit će postepena i trajat će sljedeće tri godine, uz mogućnost da korisnici, uz prateće edukacije, samostalno upravljaju resursima.

'IN2 grupa razvija novu generaciju bolničkog informacijskog sustava temeljenog na modernoj web arhitekturi, što će smanjiti potrošnju resursa i poboljšati korisničko iskustvo prema najnovijim UX standardima. Sustav je fokusiran na skalabilnost, sigurnost, interoperabilnost i dugoročnu održivost. Svaki modul razvija se u bliskoj suradnji s krajnjim korisnicima kroz testiranje prototipova i radionice, kako bi implementacije zaista odgovarale stvarnim potrebama', izjavio je Danijel Budaković, izvršni direktor Sektora zdravstva i jave uprave.