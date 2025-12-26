Pronađen 11-godišnji dječak: Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao

'Članovi našeg DVD-a su u akciji. Dronovi, sva dobrovoljna društva su tamo. Šetali su i on je u jednom trenutku nestao , tu informaciju ja imam. Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali', rekli su za 24sata iz DVD-a.

Društvenim mrežama širila se i poruka dječakove majke koja je molila za pomoć. 'Jel poznate lokacije bunara na banovom brdu pored Trojnasa ili neke jame gdje bi mogao upasti? Očajna sam. Svima hvala koji pomažu. Svi su ovdje!', napisala je.

Srećom, nakon pet sati potrage dječak je pronađen živ i zdrav.

'Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio. Kaze da ga je spasio Mirko, molim da nam se javi. Hvala!!! Najvažnije je da je dobro. Od srca vam hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači. Dobro je. Hvala. Hvala. Hvala svima!!!', napisala je nakon svega majka.