pet sati potrage

Pronađen 11-godišnji dječak: Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao

L. F.

26.12.2025 u 19:33

Pripadnici HGSS i policije
Pripadnici HGSS i policije Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Baranja info
Bionic
Reading

Pronađen je 11-godišnji Marko M., potvrdila je policija. Dječak se od svoje obitelji udaljio kod vidikovca Trojnaš, a u potragu su se odmah uključile sve raspoložive snage

'Članovi našeg DVD-a su u akciji. Dronovi, sva dobrovoljna društva su tamo. Šetali su i on je u jednom trenutku nestao, tu informaciju ja imam. Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali', rekli su za 24sata iz DVD-a.

Potraga za dječakom u Baranji
  • Potraga za dječakom u Baranji
  • Potraga za dječakom u Baranji
  • Potraga za dječakom u Baranji
Potraga za 11-godišnjim dječakom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Baranja info

Društvenim mrežama širila se i poruka dječakove majke koja je molila za pomoć. 'Jel poznate lokacije bunara na banovom brdu pored Trojnasa ili neke jame gdje bi mogao upasti? Očajna sam. Svima hvala koji pomažu. Svi su ovdje!', napisala je.

Srećom, nakon pet sati potrage dječak je pronađen živ i zdrav.

'Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio. Kaze da ga je spasio Mirko, molim da nam se javi. Hvala!!! Najvažnije je da je dobro. Od srca vam hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači. Dobro je. Hvala. Hvala. Hvala svima!!!', napisala je nakon svega majka.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UPITAN MOTIV

UPITAN MOTIV

Trump napade u Nigeriji opravdava 'genocidom nad kršćanima'. Je li to istina?
blizu dogovoru

blizu dogovoru

Zelenski otkrio o čemu će u nedjelju razgovarati s Trumpom: Moramo izgladiti stvari
pokrenuta istraga

pokrenuta istraga

Video šokirao Kijev: Što se to događa u gradu u kojem se vode krvave borbe?

najpopularnije

Još vijesti