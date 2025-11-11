Kako je srušena najveća ilegalna platforma za streamanje i što dalje: 'Istražitelji sada prate korisnike'

Bivša agentica FBI-ja i današnja zaposlenica 'Motion Pictures Association' Larissa Knapp objasnila je da je 'Streameast' zapravo originalno nastao i u SAD-u, gdje ga je Ministarstvo domovinske sigurnosti ranije uklonilo - no potom su se pojavile 'hrpe njegovih kopija'.

Radi se, kako je otkriveno u podcastu 'The Athletica' kojega danas prenosi 'The New York Times' , o Egipćaninu koji je imao vrlo razgranat biznis.

Ova egipatska bila je najveća sa 136 milijuna korisnika mjesečno. New York Times tumači da je njenim uklanjanjem jedna bitko možda dobivena, no da će rat i dalje očito trajati.

'Ne zavaravam se da sam iščupala brand 'Streameast' iz zemlje: čim jednoga srušimo, pojavljuje se drugi', opisuje ova bivša agentica posao koji je u međunarodnim razmjerima ozbiljno intenziviran.

'Upravo ovaj brend postao je toliko uobičajen da je zapravo postao sinonim za ilegalni stream', rekla je Knapp uz slikovitu usporedbu, anegdotom sličnom onom da Hrvati pastu za zube i dalje nazivaju 'Kalodont', a džepni kalkulator - digitronom.

Digitalne mrvice

'Streameast' se u proteklom periodu izrodio u pravi piratski brend, bez svoje stalne domene, pa su istražitelji na raspolaganju imali smo fragmente tragova koje oni nazivaju 'digitalne mrvice' - a one su, kažu, vodile prema egipatskim piramidama. Njihova motivacija bila je jasna jer 'Motion Pictures Association' vodi borbu protiv piratstva za pedesetak golemih brendova, uključujući UEFA-u.

Nasuprot sebe imali su ilegalni brend koji je navodno privlačio između 1,2 i 1,6 milijardi korisnika na svom 'klasteru' s oko 120 domena.

Stranica srušena ovog rujna imala je IP adresu u Egiptu, no većina njenog prometa dolazila je iz SAD-a, Kanade i Velike Britanije. Istražitelji su stoga počeli pratiti digitalni trag novca i promet kriptovalutama te došli do otkrića da je postojala paravan-tvrtka koja je sredstva preusmjeravala na dvije lokacije - jednu u Aziji i jednu u Dubaiju. U središtu svega bio je Egipćanin koji je imovinu raspoređivao u nekretnine, gotovinu i kriptovalute, pa čak i zlatne poluge, kako bi pokušao zamesti tragove.

'Kriptovalute više nisu garancija za anonimnost', objasnilo je Dani Bacsa, istražitelj 'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE)' u podcastu 'The Athletica'.

Otkriveno je da je uhićeni Egipćanin zaradio ozbiljan novac - izbrojeno je gotovo 5 milijuna eura - na prodaji oglasnog prostora koji se koristio za 'malvertising', odnosno pop-up prozore koji često instaliraju zlonamjerni softver za krađu osobnih podataka ili druge vrste cyber-kriminala.

'U ovom slučaju egipatski dužnosnici složili su se da treba poduzeti akciju, pa je dogovoreni datum uhićenja', rekao je Bacsa otkrivši da se ukupno dvije uhićene osobe i dalje nalaze u egipatskom zatvoru. Zaplijenjena im je hrpa novca i kreditnih kartica, ali i brojni dokumenti koji ih povezuju s uspostavljenim sustavom za pranje novca, dokazi o prodaji oglasnog prostora i slično.

'I dalje ćemo ih udarati tamo gdje ih najviše boli', najavio je Bacsa otkrivši da se trenutno prati 'učinak valova', odnosno ponašanje korisnika koji nakon rušenja 'Streameasta' pokušavaju pronaći alternative.

Informacije i priče o tržištu piratskog – ali i legalnog – streaminga u Hrvatskoj i svijetu potražite na stranici Stop piratstvu, koju je tportal pokrenuo ponukan učestalošću piraterije na našim prostorima, a s obzirom na prilično nizak stupanj informiranosti javnosti o ovoj temi.