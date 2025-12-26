Video šokirao Kijev: Što se to događa u gradu u kojem se vode krvave borbe?

Prema dostupnim informacijama, sporni je video prvo distribuiran putem ruskih izvora, nakon čega se proširio i kroz interne komunikacijske kanale ukrajinskih vojnika. Na snimci se navodno vidi napuštena zapovjedna točka brigade Teritorijalne obrane, u kojoj su ostali radni računalni sustavi, dokumenti pa čak i otključani mobilni telefon.

Izvori bliski ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj zajednici navode da se incident, ako je autentičan, dogodio 18. prosinca.

Južne obrambene snage: ništa se neće zataškavati

Autentičnost snimke zasad nije potvrđena. Glasnogovornik Obrambenih snaga juga Vladislav Vološin izjavio je za Ukrainska Pravda da nadležna tijela provode detaljnu provjeru.

Prema njegovim riječima, istraga mora utvrditi je li se događaj uopće zbio, koji su bili razlozi i okolnosti te kakve su bile odluke odgovornih osoba. Nakon toga informacije će biti objavljene, a pokrenut će se i kazneni postupci, uz procjenu postupanja svakog uključenog dužnosnika.

Teška borbena situacija u gradu

Vološin je ujedno opisao i trenutačno stanje na bojištu u Guljajpolju. Ruske snage, prema njegovim riječima, pokušavaju prodrijeti prema središtu grada, dok istodobno dovode pojačanja i jurišne skupine na rubne dijelove naselja.

U gradu su u tijeku ulične borbe, a samo u jednom danu zabilježeno je 20 borbenih sukoba. Do 18 sati 25. prosinca šest ih je završilo, dok su se ostali nastavili.

Informacije dolaze iz više izvora

O incidentu su izvještavali i ratni dopisnici, uključujući novinare ukrajinske javne radiotelevizije Hromadske, dok su potvrde o pokretanju istrage stigle i iz krugova povezanih s ukrajinskom vojnom obavještajnom službom.

Ukrajinske vlasti zasad naglašavaju da je riječ o osjetljivom sigurnosnom pitanju, zbog čega će se s konačnim zaključcima pričekati završetak službene istrage.