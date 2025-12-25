Otkriveno gdje Dalić želi nastaviti karijeru nakon Hrvatske

Dalić je dobio ponudu za novi ugovor kako bi ostao izbornik i nakon Mundijala, ali tu ponudu zasad nije prihvatio.

Već dugo se nagađa da će Dalić otići poslije Svjetskog prvenstva. Ranije je imao bogate ponude iz Kine, Egipta, Katara, ali ih je na kraju sve odbio i ostao hrvatski izbornik.

Sportske novosti otkrivaju da je jedina varijanta koja Dalića istinski zanima je neki od jakih klubova iz lige Petice, nešto što već čeka godinama.