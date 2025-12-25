Ukrajinske oružane snage ponovno su preuzele kontrolu nad većim dijelom Kupjansk, važnog željezničkog čvorišta u Harkivskoj oblasti, tvrde proratni ruski vojni blogeri. Time su dovedene u pitanje ranije izjave ruskih vlasti o navodnom zauzimanju grada

Prema objavama nekoliko proruskih kanala na Telegramu, ukrajinske postrojbe potisnule su ruske snage s većine zapadne obale rijeke Oskil, koja prolazi kroz samo urbano područje Kupjanska. Informacije prenose i ukrajinski mediji koji prate objave s ruske strane. Priznanja proruskih izvora: ‘Situacija je gora od kritične’ Telegram kanal Rybar, koji se smatra bliskim ruskom Ministarstvu obrane, objavio je da su ruske snage izgubile ‘značajan dio mostobrana’, uključujući naselja Kondrašivka, Radkivka i Moskovka. U objavi se navodi da je stanje u samom gradu, uključujući i istočnu obalu rijeke, ‘gore od kritične razine’.

Rybar tvrdi da su ukrajinske snage ponovno uspostavile kontrolu u blizini lokalne tvornice mliječnih konzervi te da i dalje drže Kučerivku i Petropavlivku. Obranu ruskih postrojbi na tom području opisuje kao rascjepkanu i oslonjenu gotovo isključivo na intenzivnu uporabu bespilotnih letjelica, i to do granice iscrpljenosti. Kritike zapovjednog lanca i navodnih lažnih izvješća Posebno oštra kritika usmjerena je prema zapovjednoj strukturi ruske vojske. Prema navodima Rybara, uljepšana i netočna izvješća s bojišta, koja su dostavljana i samom Vladimir Putin, rezultirala su pogrešnim odlukama i teškim gubicima na terenu. Taj izvor navodi da je jedna ruska postrojba u okolici Kupjanska tijekom prosinca izgubila gotovo 150 vojnika. Ističe se i da u gradu nije provedena odgovarajuća konsolidacija snaga ni prije ni nakon što je Moskva objavila da je Kupjansk ‘oslobođen’.