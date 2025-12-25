Ukrajinske oružane snage ponovno su preuzele kontrolu nad većim dijelom Kupjansk, važnog željezničkog čvorišta u Harkivskoj oblasti, tvrde proratni ruski vojni blogeri. Time su dovedene u pitanje ranije izjave ruskih vlasti o navodnom zauzimanju grada
Prema objavama nekoliko proruskih kanala na Telegramu, ukrajinske postrojbe potisnule su ruske snage s većine zapadne obale rijeke Oskil, koja prolazi kroz samo urbano područje Kupjanska. Informacije prenose i ukrajinski mediji koji prate objave s ruske strane.
Priznanja proruskih izvora: ‘Situacija je gora od kritične’
Telegram kanal Rybar, koji se smatra bliskim ruskom Ministarstvu obrane, objavio je da su ruske snage izgubile ‘značajan dio mostobrana’, uključujući naselja Kondrašivka, Radkivka i Moskovka. U objavi se navodi da je stanje u samom gradu, uključujući i istočnu obalu rijeke, ‘gore od kritične razine’.
Rybar tvrdi da su ukrajinske snage ponovno uspostavile kontrolu u blizini lokalne tvornice mliječnih konzervi te da i dalje drže Kučerivku i Petropavlivku. Obranu ruskih postrojbi na tom području opisuje kao rascjepkanu i oslonjenu gotovo isključivo na intenzivnu uporabu bespilotnih letjelica, i to do granice iscrpljenosti.
Kritike zapovjednog lanca i navodnih lažnih izvješća
Posebno oštra kritika usmjerena je prema zapovjednoj strukturi ruske vojske. Prema navodima Rybara, uljepšana i netočna izvješća s bojišta, koja su dostavljana i samom Vladimir Putin, rezultirala su pogrešnim odlukama i teškim gubicima na terenu.
Taj izvor navodi da je jedna ruska postrojba u okolici Kupjanska tijekom prosinca izgubila gotovo 150 vojnika. Ističe se i da u gradu nije provedena odgovarajuća konsolidacija snaga ni prije ni nakon što je Moskva objavila da je Kupjansk ‘oslobođen’.
Povučene pričuve i gubitak ključnih naselja
Prema istim tvrdnjama, pričuvne snage, koje su zbog pogrešnih procjena proglašene nepotrebnima za osiguranje grada, premještene su na druga bojišta. To je, navodi se, ostavilo postrojbe na prvoj crti bez potrebne potpore.
Slične informacije iznio je i proratni Telegram kanal Dva majora, koji tvrdi da nekoliko ključnih okolnih naselja – uključujući Piščane, Kurilivku i Petropavlivku – uopće nije pod ruskom kontrolom. Taj izvor navodi da snage na prvoj liniji nisu bile sposobne zadržati zauzete položaje nakon povlačenja pričuva.
Proruskih izvori podsjećaju i na ranije tvrdnje o ozbiljnim problemima unutar ruskih postrojbi u tom sektoru, uključujući optužbe da su pojedini časnici izdavali zapovijedi u stanju teškog pijanstva, bez jasnog uvida u situaciju na terenu. Prema tim navodima, upravo je takav kaos doveo do najvećih gubitaka te jedinice od početka rata.