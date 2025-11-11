Ovo je 'nova stvarnost' u kojoj ljudi provode sve više vremena: 'Ovdje pronalaze utočište. To je opasno'

Umjetna inteligencija sve češće zamjenjuje stvarne odnose, a to bi, upozorava šef Perplexityja, moglo dovesti do toga da ljudi 'žive u paralelnoj stvarnosti kojom je lako manipulirati'

Mnogi se još uvijek sjećaju Oscarom nagrađenog filma 'Her' (Ona) iz 2013. godine, u kojem glavni lik, usamljeni Theodore Twombly, nakon depresivne faze poslije teškog prekida veze nabavlja novi operativni sustav za mobitel, s kojim dolazi pomoćnica Samantha. Ona je inteligentan računalni program koji istovremeno ima svijest poput živog bića, a Theodore s njom dijeli svoje brige i nade. No s vremenom se njihov odnos počinje razvijati u sasvim drugom smjeru. Iako snimljen prije više od deset godina, film je prikaz onog čemu danas svjedočimo – AI botovima koji ljudima predstavljaju ne samo emocionalno i društveno, već i seksualno ispunjenje.

Aravind Srinivas, izvršni direktor tvrtke Perplexity, platforme za pretraživanje temeljene na umjetnoj inteligenciji, upozorio je da bi nagli porast aplikacija za digitalno 'prijateljstvo' mogao imati ozbiljne posljedice na stvarni život i mentalno zdravlje korisnika. Srinivas je izrazio zabrinutost zbog naglog širenja 'virtualnih prijatelja'. U razgovoru na Sveučilištu u Chicagu, koji je organizirao Polsky Center, rekao je da AI aplikacije koje koriste glasovne i anime botove postaju sve realističnije i personaliziranije. Usto su sposobne pamtiti prijašnje interakcije i voditi razgovore prirodnim tonom glasa, gotovo poput stvarne osobe, piše Business Insider. 'To je samo po sebi opasno', upozorio je Srinivas. 'Mnogi ljudi smatraju da je stvarni život dosadniji od ovih iskustava pa provode sate i sate u njima. Tako počinju živjeti u drugačijoj stvarnosti, a njihovim se umom vrlo lako može manipulirati', dodao je. Srinivas je istaknuo da Perplexity ne planira razvijati takve chatbotove. 'Možemo se boriti protiv toga pouzdanim izvorima i sadržajem u stvarnom vremenu. Želimo graditi optimističnu budućnost', poručio je.

Jedan od najkontroverznijih segmenata Tvrtka Perplexity prošlog je tjedna potpisala ugovor vrijedan 400 milijuna dolara sa Snapom, vlasnikom platforme Snapchat, kojim će osigurati novu funkcionalnost pretraživanja unutar aplikacije. 'Perplexityjev AI pretraživač omogućit će korisnicima Snapchata da postavljaju pitanja i dobivaju jasne, razgovorne odgovore iz provjerenih izvora izravno unutar aplikacije', stoji u priopćenju Snapa. Nova funkcija trebala bi biti dostupna početkom 2026. godine. AI aplikacije za 'prijateljske' razgovore s chatbotovima postale su jedan od najkontroverznijih segmenata industrije umjetne inteligencije. Kad je Elon Musk u srpnju lansirao model Grok-4, njegova tvrtka xAI predstavila je i opciju 'AI prijatelja'. Korisnici tako za 30 dolara mjesečno mogu flertovati s Ani, anime djevojkom, ili razgovarati s Rudijem. Slične aplikacije nude i Replika te Character.AI, a istraživanja pokazuju da AI suputnici posebno privlače mlađu publiku. Prema studiji Common Sense Medije, objavljenoj u srpnju, 72 posto američkih tinejdžera koristilo je AI prijatelje barem jednom, a više od polovice njih čini to nekoliko puta mjesečno. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1060 ispitanika u dobi od 13 do 17 godina u svih 50 američkih saveznih država.