sporo, ali sigurno

Rusija pozvala SAD u pomoć: EU pokušava torpedirati napredak u pregovorima o Ukrajini

V. B./Hina

25.12.2025 u 19:17

Maria Zaharova
Maria Zaharova Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov
Bionic
Reading

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da pregovori sa Sjedinjenim Državama o okončanja rata u Ukrajini napreduju sporo, ali sigurno, izvijestila je ruska novinska agencija TASS

"U procesu pregovora sa Sjedinjenim Državama za rješavanje sukoba u Ukrajini može se uočiti spor, ali postojan napredak", rekla je Zaharova.

Ruski popis želja

Sama Ukrajina je jedva spomenuta, unatoč tome što se gotovo četiri godine opire potpunoj ruskoj invaziji. Umjesto toga, Zaharova je pokušavala sukobiti Washington i njegove europske saveznike uključene u mirovne napore.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Pozvala je američke kolege da se "aktivno suprotstave pokušajima zapadnoeuropskih zemalja da torpediraju i ponište napredak postignut u procesu pregovora o Ukrajini".

Nakon objave mirovnog plana od 28 točaka, koji su mnogi kritizirali kao "ruski popis želja", europski čelnici pridružili su se Ukrajini u procesu pregovora, s ciljem sprječavanja ishoda koji bi mogli ozbiljno potkopati buduću stabilnost Kijeva.

vezane vijesti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od tada je javno iznio protuprijedlog od 20 točaka, o kojem se trenutačno raspravlja.

Obveze na papiru

Međutim, Rusija još nije predstavila službeni stav i nije odustala od svojih maksimalističkih zahtjeva.

Što se tiče mogućeg mirovnog plana, Zaharova je ponovila navodnu spremnost Moskve da pregovara o sporazumu o nenapadanju s europskom ili NATO zemljom.

"Rusija je spremna formulirati odgovarajuće obveze u obliku pisanog, pravno obvezujućeg dokumenta", potvrdila je Zaharova.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je ponudio takav sporazum i odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla napasti NATO članicu kao "besmislice".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oko kamere

oko kamere

Sto najboljih fotografija Pixsella koje su obilježile 2025. godinu
nesreća u tanzaniji

nesreća u tanzaniji

Dvoje Čeha među pet poginulih u padu helikoptera
pobuna u washingtonu

pobuna u washingtonu

Otkazan božićni jazz koncert u Kennedy centru jer je na zgradu dodano i ime Donalda Trumpa

najpopularnije

Još vijesti