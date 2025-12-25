Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da pregovori sa Sjedinjenim Državama o okončanja rata u Ukrajini napreduju sporo, ali sigurno, izvijestila je ruska novinska agencija TASS

"U procesu pregovora sa Sjedinjenim Državama za rješavanje sukoba u Ukrajini može se uočiti spor, ali postojan napredak", rekla je Zaharova. Ruski popis želja Sama Ukrajina je jedva spomenuta, unatoč tome što se gotovo četiri godine opire potpunoj ruskoj invaziji. Umjesto toga, Zaharova je pokušavala sukobiti Washington i njegove europske saveznike uključene u mirovne napore.

Pozvala je američke kolege da se "aktivno suprotstave pokušajima zapadnoeuropskih zemalja da torpediraju i ponište napredak postignut u procesu pregovora o Ukrajini". Nakon objave mirovnog plana od 28 točaka, koji su mnogi kritizirali kao "ruski popis želja", europski čelnici pridružili su se Ukrajini u procesu pregovora, s ciljem sprječavanja ishoda koji bi mogli ozbiljno potkopati buduću stabilnost Kijeva.