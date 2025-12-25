Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da pregovori sa Sjedinjenim Državama o okončanja rata u Ukrajini napreduju sporo, ali sigurno, izvijestila je ruska novinska agencija TASS
"U procesu pregovora sa Sjedinjenim Državama za rješavanje sukoba u Ukrajini može se uočiti spor, ali postojan napredak", rekla je Zaharova.
Ruski popis želja
Sama Ukrajina je jedva spomenuta, unatoč tome što se gotovo četiri godine opire potpunoj ruskoj invaziji. Umjesto toga, Zaharova je pokušavala sukobiti Washington i njegove europske saveznike uključene u mirovne napore.
Pozvala je američke kolege da se "aktivno suprotstave pokušajima zapadnoeuropskih zemalja da torpediraju i ponište napredak postignut u procesu pregovora o Ukrajini".
Nakon objave mirovnog plana od 28 točaka, koji su mnogi kritizirali kao "ruski popis želja", europski čelnici pridružili su se Ukrajini u procesu pregovora, s ciljem sprječavanja ishoda koji bi mogli ozbiljno potkopati buduću stabilnost Kijeva.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od tada je javno iznio protuprijedlog od 20 točaka, o kojem se trenutačno raspravlja.
Obveze na papiru
Međutim, Rusija još nije predstavila službeni stav i nije odustala od svojih maksimalističkih zahtjeva.
Što se tiče mogućeg mirovnog plana, Zaharova je ponovila navodnu spremnost Moskve da pregovara o sporazumu o nenapadanju s europskom ili NATO zemljom.
"Rusija je spremna formulirati odgovarajuće obveze u obliku pisanog, pravno obvezujućeg dokumenta", potvrdila je Zaharova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je ponudio takav sporazum i odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla napasti NATO članicu kao "besmislice".