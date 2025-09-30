Microsoft će u Europi omogućiti besplatne nadogradnje za Windows 10

Kada 14. listopada prestane podrška za Windows 10, neki europski kupci više neće morati uključiti Windows Backup kako bi se prijavili za ESU.

Kraj službene podrške za operativni sustav Windows 10 dolazi za manje od tri tjedna, a Microsoft je sada prisiljen učiniti svoje produžene sigurnosne nadogradnje (Extended Security Updates, ESU) uistinu besplatnima, bez ikakvih zamki, na određenim tržištima u Europi.

Uključivanje te značajke bilo je uvjet kako bi korisnici mogli dobiti dodatnu godinu nadogradnji. No, zahvaljujući pritisku Euroconsumersa to se sada mijenja u Europskom gospodarskom prostoru. Europski gospodarski prostor obuhvaća sve članice Europske unije (dakle, i Hrvatsku) te Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Grupa za zaštitu potrošača zatražila je od Microsofta ustupke za one koji još koriste Windows 10 diljem Europe. Bili su u tome uspješni, pa je Europska gospodarska zona dobila produžene sigurnosne nadogradnje bez potrebe za omogućavanjem Windows Backupa.

Windows Backup zahtijeva korisnički račun pri Microsoftu i koristi servis OneDrive, što bi moglo dovesti do toga da potrošači prekorače pet gigabajta besplatne pohrane jer moraju sigurnosno kopirati dokumente i postavke. To bi išlo u korist Microsoftu jer bi korisnicima Windowsa 10 mogao prodati dodatni prostor za pohranu na OneDriveu.

Obveza prijave ostaje

Microsoft je potvrdio ustupak, napominjući kako 'ažurira proces registracije kako bi se osiguralo ispunjavanje lokalnih očekivanja te pružilo sigurno i pojednostavljeno iskustvo'. U drugim državama korisnici će i dalje morati ili omogućiti Windows Backup ili platiti 30 američkih dolara godišnje, odnosno iskoristiti 1000 bodova u programu Microsoft Reward.

Iako Windows Backup više neće biti uvjet, i dalje ćete se morati prijaviti na Microsoftov račun barem jednom svakih 60 dana kako biste zadržali pristup proširenim sigurnosnim nadogradnjama. Potrošači će i dalje dobivati ​​samo produžene sigurnosne nadogradnje za Windows 10 do 13. listopada 2026., ali tvrtke imaju mogućnost kupnje važnih nadogradnji do tri godine.

Euroconsumers također pokušava uvjeriti Microsoft na produženje sigurnosnih nadogradnji za potrošače na više od godinu dana, kako bi se izbjeglo izlaganje uređaja riziku sljedeće godine, piše Verge.