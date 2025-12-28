LOŠ NASTUP

Srpski komentator šokiran Zrinkom; rekao je samo jednu riječ nakon utrke

A.H.

28.12.2025 u 22:16

Zrinka Ljutić
Zrinka Ljutić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić odradila je još jedan slab nastup ove sezone.

U prvoj vožnji slaloma u Semmeringu Ljutić j kroz cilj prošla sa čak dvije sekunde i 13 stotinki zaostatka za vodećom Camille Rast.

'Nevjerojatno', samo je rekao šokirani komentator srpskog Eurosporta kad je Ljutić završila utrku. Ranije je izjavio da je Ljutić ove sezone daleko od prošlosezonske forme kad je bila najbolja slalomašica svijeta.

Zrinka je prvu vožnju završila na desetom mjestu, a na kraju je bila osma.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INSAJDER OTKRIVA

INSAJDER OTKRIVA

U Fenerbahčeu bijesni na Dinamo? 'Nismo mi budale...'
PIŠE MARCA

PIŠE MARCA

Hajduk ga otpisao, a on odbija otići s Poljuda?!
sjajan izbor

sjajan izbor

Ni Balić ni Karabatić! Evo tko je za legendarnog kapetana Hrvatske najveći svih vremena

najpopularnije

Još vijesti