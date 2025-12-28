Srpski komentator šokiran Zrinkom; rekao je samo jednu riječ nakon utrke

U prvoj vožnji slaloma u Semmeringu Ljutić j kroz cilj prošla sa čak dvije sekunde i 13 stotinki zaostatka za vodećom Camille Rast.

'Nevjerojatno', samo je rekao šokirani komentator srpskog Eurosporta kad je Ljutić završila utrku. Ranije je izjavio da je Ljutić ove sezone daleko od prošlosezonske forme kad je bila najbolja slalomašica svijeta.

Zrinka je prvu vožnju završila na desetom mjestu, a na kraju je bila osma.