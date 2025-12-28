Mili Horvat kamenčići ne laskaju, a minimalizam očito nije dio njezina sportskog programa

Još jedna dodjela sportskih nagrada koja, naravno, ne može proći bez Mile Horvat. A bogme ni bez njezinih toaleta

Ne znam koliko takvih haljina ima u ormaru, ali otkad znam za Milu, nosi jedan te isti model – ili barem vrlo sličnu inačicu. Razlika je uglavnom u tome gdje su postavljeni kamenčići i štrasovi te nalazi li se zavijutak između dekoltea ili se strateški seli prema bokovima.

Iskreno, Milu sam u haljini jednostavnog kroja, koja bi samo naglasila njezino skladno tijelo, vidio možda svega nekoliko puta. Ovi joj kamenčići, po mom sudu, ne laskaju, a i prilično su daleko od trenutačnih trendova.

Kod nje je uvijek sve dodatno začinjeno, ukrašeno i dorađeno, kao da haljina sama po sebi ne smije ostati bez ikakvog dekora. Minimalizam očito nije u njezinu sportskom programu.

Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora







Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora