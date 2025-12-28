FASHION GURU

Mili Horvat kamenčići ne laskaju, a minimalizam očito nije dio njezina sportskog programa

Fashion Guru
Fashion Guru

  28.12.2025 u 21:58

    • Mila Horvat
    Mila Horvat Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
    Bionic
    Reading

    Još jedna dodjela sportskih nagrada koja, naravno, ne može proći bez Mile Horvat. A bogme ni bez njezinih toaleta

    Ne znam koliko takvih haljina ima u ormaru, ali otkad znam za Milu, nosi jedan te isti model – ili barem vrlo sličnu inačicu. Razlika je uglavnom u tome gdje su postavljeni kamenčići i štrasovi te nalazi li se zavijutak između dekoltea ili se strateški seli prema bokovima.

    Iskreno, Milu sam u haljini jednostavnog kroja, koja bi samo naglasila njezino skladno tijelo, vidio možda svega nekoliko puta. Ovi joj kamenčići, po mom sudu, ne laskaju, a i prilično su daleko od trenutačnih trendova.

    Kod nje je uvijek sve dodatno začinjeno, ukrašeno i dorađeno, kao da haljina sama po sebi ne smije ostati bez ikakvog dekora. Minimalizam očito nije u njezinu sportskom programu.

    Filip Zubčić sa zaručnicom Anom Vukojom
    • Siniša Krajač i Martina Bienenfeld
    • Andreja Ćupor i Krešimir Renzo-Prosoli
    • Tonči Glavina, Andrej Plenković, Zlatko Mateša, Siniša Krajač
    • Tonči Glavina
    • Tonči Glavina, Andrej Plenković, Zlatko Mateša, Siniša Krajač
      +6
    Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

    Jedino što se mijenja jest frizura – zalizana ili raspuštena, ovisno o disciplini te večeri. Neki mijenjaju stilove, neki prate trendove, a neki, poput Mile, jednostavno premještaju bling-bling kamenčiće.

