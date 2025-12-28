Vučić: Sljedeće godine idemo na izbore, samo neće biti sretni zbog rezultata

Studentska akcija, kojoj su se odazvale desetine tisuća građana, organizirana je u više od 110 općina i gradova na skoro 500 štandova, uz Novogodišnji bazar u Studentskom parku ispred beogradskog sveučilišta, prikupljajući donacije za naredne akcije.

Odziv je, prema izvješćima studenata na društvenim mrežama, bio veliki te su pojedini štandovi na kojima se prikupljaju potpisi produljili rad i poslije 21 sat.

Premda prikupljanje i brojanje listića podrške studentima u zahtjevu za prijevremene izbore još nije bilo ni počelo, predsjednik Srbije Vučić izrazio je sumnju u točnost brojeva o prikupljenim potpisima koji bi studenti mogli priopćiti, ali je rekao da je studentski zahtjev već ispunjen i da će izbori biti održani naredne godine, dodajući da na tim izborima glasovi neće biti na strani studenata.