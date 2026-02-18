Meta vraća prepoznavanje lica, a Zuckerberg misli da je 'politička klima' idealna za to

Na čelu inicijative iza uvođenja značajke stoji direktor Mete Mark Zuckerberg te, prema internom zapisu, vjeruje da je 'trenutna politička klima' u SAD-u idealna za ovakve tehnologije

Pet godina nakon što su ugasili sustav prepoznavanja lica za označavanje osoba na fotografijama na Facebooku, navodeći potrebu za 'pravom ravnotežom' između tehnologije i privatnosti, Meta razmatra povratak te funkcionalnosti, ovoga puta kroz pametne naočale. Prema četvero upućenih izvora, kompanija već ove godine u pametne naočale koje razvija u suradnji s tvrtkom EssilorLuxottica, vlasnikom brendova Ray-Ban i Oakley, planira uvesti značajku internog naziva 'Name Tag'. Funkcija bi korisnicima omogućila identifikaciju osoba u njihovoj blizini te dobivanje informacija putem Metina AI asistenta. Planovi se još mogu promijeniti. Interni dokument iz svibnja, u koji je imao uvid The New York Times, pokazuje da Meta od početka prošle godine raspravlja o načinu na koji lansirati značajke koja nosi 'sigurnosne i rizike za privatnost'. Dokument navodi da je tvrtka prvo testiranje prošle godine planirala na konferenciji za slijepe osobe, no to se nije realiziralo. U istom memorandumu stoji da je 'dinamično političko okruženje' u Sjedinjenim Državama povoljno za lansiranje jer će organizacije civilnog društva biti okupirane drugim temama.

Zabrinutost zbog privatnosti Tehnologija prepoznavanja lica godinama izaziva zabrinutost zbog mogućnosti zloupotrebe, od nadzora građana i suzbijanja neslaganja do praćenja potrošača bez njihova znanja. Pojedini američki gradovi i savezne države ograničili su ili zabranili policijsku upotrebu te tehnologije zbog pitanja točnosti, a demokratski zastupnici nedavno su zatražili od ICE-a da obustavi korištenje prepoznavanja lica na ulicama. 'Tehnologija prepoznavanja lica na ulicama Amerike predstavlja jedinstveno ozbiljnu prijetnju anonimnosti na koju se svi oslanjamo', izjavio je Nathan Freed Wessler iz American Civil Liberties Uniona, dodajući da je riječ o tehnologiji koja je 'zrela za zloupotrebu'. Meta je još 2021. razmatrala uvođenje prepoznavanja lica u prvu verziju Ray-Banovih pametnih naočala, ali je odustala zbog tehničkih i etičkih izazova. Interes je obnovljen u trenutku u kojem su naočale postigle komercijalni uspjeh i kako je konkurencija, poput one iz OpenAI-a, pokazala interes za izradu sličnog uređaja. EssilorLuxottica je ovog tjedna, piše izvor, objavila da je prošle godine prodano više od sedam milijuna primjeraka.