Ozbiljne optužbe: Može li Meta pristupiti šifriranim WhatsApp porukama?

Odvjetnička kuća Quinn Emanuel, koja je podnijela tužbu protiv Mete, tvrdi da se njezini navodi temelje na iskazima 'hrabrih zviždača' iz Australije, Brazila, Indije, Meksika i Južnoafričke Republike. Istodobno, ista kuća u zasebnom postupku zastupa NSO Group u žalbi na presudu iz 2025. godine.

Podsjetimo, NSO Group je nedavno izgubila sudski spor protiv WhatsAppa te joj je američki savezni sud naložio isplatu 167 milijuna dolara odštete zbog kršenja uvjeta korištenja i korištenja Pegasusa za nadzor više od 1.400 korisnika, među kojima su bili novinari i aktivisti.

Meta je optužbe oštro odbacila, nazvavši ih 'kategorički netočnima i apsurdnima', kako je izvijestio Bloomberg. Iz kompanije tvrde da je tužba dio šire strategije odvjetničke kuće Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, kojom se, prema njihovim navodima, pokušava pomoći izraelskoj tvrtki NSO Group , tvorcu špijunskog softvera Pegasus.

Meta je zbog toga najavila protumjere. 'Tražit ćemo sankcije protiv Quinn Emanuela zbog podnošenja neutemeljene tužbe osmišljene isključivo za privlačenje medijske pozornosti', poručio je glasnogovornik Mete Carl Woog, dodavši da je riječ o istoj odvjetničkoj kući koja pokušava poništiti zabranu rada NSO Groupa zbog nezakonitog nadzora novinara i dužnosnika.

S druge strane, partner u Quinn Emanuelu Adam Wolfson odbacuje tvrdnje o sukobu interesa. 'Naša obrana NSO Groupa u žalbenom postupku nema nikakve veze s činjenicama koje su nam otkrili zviždači i koje su temelj tužbe u ime korisnika WhatsAppa diljem svijeta', rekao je. Dodao je kako Meta, prema njegovu mišljenju, u svojim demantijima 'pažljivo izbjegava izravno negirati ključnu tvrdnju – da ima tehničku mogućnost čitanja WhatsApp poruka, bez obzira na tvrdnje o end-to-end enkripciji'.

Neovisni stručnjaci prema tim optužbama ostaju skeptični. Steven Murdoch, profesor na University College London, ocijenio je tužbu 'neobičnom'. 'Sve se zasad temelji na anonimnim zviždačima o čijoj vjerodostojnosti ne znamo gotovo ništa. Bio bih vrlo iznenađen da su njihove tvrdnje točne', rekao je.

Murdoch upozorava da bi eventualno čitanje poruka korisnika bilo gotovo nemoguće sakriti unutar tako velike kompanije. 'Da se nešto tako skandalozno doista događa, vrlo je vjerojatno da bi to već procurilo iz same tvrtke i ozbiljno ugrozilo njezino poslovanje', dodao je.

'Nepotkrijepljene tvrdnje'

Prema Bloombergu, američke su vlasti, pozivajući se na izvore iz U.S. Department of Commerce, istraživale može li Meta doista pristupiti WhatsApp porukama. No glasnogovornik ministarstva te je tvrdnje odbacio kao 'nepotkrijepljene'.

WhatsApp se godinama predstavlja kao platforma s potpunom end-to-end enkripcijom, što znači da sadržaj poruka mogu vidjeti isključivo pošiljatelj i primatelj, dok poslužitelji u sredini nemaju mogućnost njihova dešifriranja. To je bitna razlika u odnosu na neke druge aplikacije, poput Telegrama, koje šifriraju poruke između korisnika i vlastitih poslužitelja, što tehnički ostavlja mogućnost pristupa sadržaju.

Jedan visoki rukovoditelj iz tehnološkog sektora, koji je razgovarao s Guardianom, upozorio je da WhatsAppova privatnost 'nije besprijekorna', ponajprije zbog prikupljanja metapodataka – poput profila korisnika, popisa kontakata te informacija o tome tko s kim i kada komunicira. No istodobno naglašava da je 'ideja da WhatsApp može selektivno i naknadno pristupati sadržaju pojedinačnih, krajnje šifriranih razgovora matematički nemoguća'.

Meta ustraje na tome. 'WhatsAppova enkripcija ostaje sigurna i nastavit ćemo se boriti protiv onih koji pokušavaju osporiti pravo ljudi na privatnu komunikaciju', poručio je Woog.