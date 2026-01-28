'Tehnološka ovisnost o drugima postat će oružje protiv Europe, moramo uzvratiti'

'U posljednjih godinu dana svima je postalo jasno koliko je važno da ne ovisimo o jednoj zemlji ili jednoj kompaniji kada je riječ o ključnim tehnologijama', rekla je Virkkunen na događaju u organizaciji Politica. 'U ovim vremenima ovisnosti se mogu pretvoriti u oružje protiv nas', dodala je.

Izjavila je to u vrlo osjetljivom trenutku za odnose između Europe i Sjedinjenih Država nakon nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa vezanih uz preuzimanje Grenlanda, a koje su u europskim političkim krugovima potaknule rasprave o mogućim protumjerama.

Virkkunen pritom nije izravno imenovala SAD kao partnera o kojem EU mora smanjiti tehnološku ovisnost, ali je podsjetila na iskustva iz pandemije covida i ruske invazije na Ukrajinu, a ona su, kako je rekla, jasno razotkrila europsku ranjivost.

Naglasila je da su Sjedinjene Države i dalje ključni partner Unije, no istaknula je da je za konkurentnost i sigurnost Europe nužno razvijati vlastite kapacitete.