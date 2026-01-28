'Tehnološka ovisnost o drugima postat će oružje protiv Europe, moramo uzvratiti'

Izvršna potpredsjednica Europske komisije Henna Virkkunen upozorila je da je Europa previše ovisna o stranim tehnologijama te poručila da je Unija ušla u fazu u kojoj postaje svjesna potrebe za većom tehnološkom neovisnošću
'U posljednjih godinu dana svima je postalo jasno koliko je važno da ne ovisimo o jednoj zemlji ili jednoj kompaniji kada je riječ o ključnim tehnologijama', rekla je Virkkunen na događaju u organizaciji Politica. 'U ovim vremenima ovisnosti se mogu pretvoriti u oružje protiv nas', dodala je.
Izjavila je to u vrlo osjetljivom trenutku za odnose između Europe i Sjedinjenih Država nakon nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa vezanih uz preuzimanje Grenlanda, a koje su u europskim političkim krugovima potaknule rasprave o mogućim protumjerama.
Virkkunen pritom nije izravno imenovala SAD kao partnera o kojem EU mora smanjiti tehnološku ovisnost, ali je podsjetila na iskustva iz pandemije covida i ruske invazije na Ukrajinu, a ona su, kako je rekla, jasno razotkrila europsku ranjivost.
Naglasila je da su Sjedinjene Države i dalje ključni partner Unije, no istaknula je da je za konkurentnost i sigurnost Europe nužno razvijati vlastite kapacitete.
'Kupuj europsko' kroz javnu nabavu
Virkkunen snažno podupire ideju da se javna nabava aktivnije koristi za poticanje europske tehnološke industrije. 'Javnu nabavu trebali bismo koristiti puno aktivnije da bismo potaknuli razvoj vlastitih tehnologija u Europskoj uniji', rekla je, komentirajući inicijative poznate pod sloganom 'Buy European'.
Te inicijative, koje snažno zagovara francuski povjerenik Stéphane Séjourné, trebale bi osigurati da se milijarde eura iz javnih ugovora usmjere europskim tvrtkama. Planovi bi trebali biti predstavljeni u okviru Industrijskog akceleracijskog akta, već više puta odgađanog.
'Vlade, javne službe, gradovi, regije, pa i sama Europska komisija – svi smo veliki korisnici ICT usluga. Upravo kroz javnu nabavu možemo snažno potaknuti europske inovacije i startupove', rekla je Virkkunen.
Čipovi kao ključni problem
Virkkunen trenutačno nadzire paket zakonodavnih prijedloga usmjerenih na jačanje tehnološke suverenosti EU-a, a on bi trebao biti predstavljen ovog proljeća. Paket obuhvaća mjere vezane uz cloud tehnologije, umjetnu inteligenciju i poluvodiče, područja u kojima Europa zaostaje za globalnim konkurentima.
Upitana gdje Europa ima najveći problem s ovisnošću o stranim dobavljačima, Virkkunen je istaknula poluvodiče kao temeljnu slabost.
'Čipovi su preduvjet za gotovo sve druge tehnologije. Trenutačno nismo sposobni dizajnirati i proizvoditi najnaprednije čipove, a to je vrlo ozbiljan problem za europske tehnološke korisnike', rekla je. 'Poluvodiči su ključni za razvoj svih drugih tehnologija', zaključila je.