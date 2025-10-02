NOVI IZVOR ZARADE

Meta: AI chatovi korisnika koristit će se za personalizirane reklame

Damir Rukavina

02.10.2025 u 10:04

Nova pravila će na snagu stupiti 16. prosinca, a korisnici će prije uvođenja biti obavješteni

Meta je najavila da će od 16. prosinca koristiti razgovore korisnika sa svojim AI chatbotom kako bi još preciznije ciljala oglase i sadržaj. Korisnici će već sljedeći tjedan početi dobivati obavijesti o promjeni.

Tvrtka već koristi podatke o tome što ljudi objavljuju, klikaju i s kime su povezani na Facebooku, Instagramu i WhatsAppu kako bi kreirala oglase prilagođene interesima korisnika. No, razgovori s chatbotom omogućuju izravno otkrivanje potreba, poput planiranja putovanja ili kupovine određene opreme.

Kako će funkcionirati personalizacija

Meta objašnjava da će, primjerice, razgovor o planinarenju chatbotu signalizirati interes korisnika za tu aktivnost, što će rezultirati povećanim brojem oglasa i sadržaja povezanih s planinarenjem.

Tvrtka pritom naglašava da se osjetljive teme, uključujući religiju, politiku, zdravlje, seksualnu orijentaciju ili etničko podrijetlo, neće koristiti kao osnova za personalizirano oglašavanje, u skladu s postojećom politikom.

Korisnici će i dalje moći upravljati svojim oglasnim preferencijama putem Ad Preferences alata te prilagođavati vrste sadržaja na svojim feedovima.

Rizici i zabrinutosti

Najava je pojačala rasprave o privatnosti, osobito s obzirom na to da mnogi korisnici koriste AI chatbotove i za povjerljive razgovore, poput problema u vezi ili financijskih pitanja. Meta je već ranije bila kritizirana nakon što su neki korisnici nesvjesno javno podijelili osobne razgovore s AI-jem.

Tvrtka je tada dodala upozorenja kako bi spriječila neželjene objave, a eksperimentalni feed Discover zamijenila je novom platformom Vibes, beskonačnim nizom AI-generiranih videa, piše CNN.

Financijska pozadina

Meta AI trenutno ima više od milijardu mjesečnih korisnika, premda nije jasno koliko ih aktivno koristi chatbot. Samo u posljednjem tromjesečju, Meta je od oglašavanja zaradila 46,5 milijardi dolara, što predstavlja rast od 21 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost dionica tvrtke porasla je gotovo 20% od početka godine, a tržišna kapitalizacija dosegla je 1,8 bilijuna dolara.

Stručnjaci procjenjuju da će korisnici sve češće obavljati online kupovinu putem AI chatbotova, a ne preko tražilica ili društvenih mreža. Konkurent OpenAI već je pokrenuo mogućnost kupovine određenih proizvoda izravno kroz ChatGPT, iako zasad ne posluje kroz sustav oglašavanja.

