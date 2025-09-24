Meta koristila fotografije djevojčica u školskim uniformama za promociju platforme, roditelji u šoku

Meta je koristila fotografije djevojčica u školskim uniformama, koje su njihovi roditelji objavili povodom početka školske godine, da bi reklamirala svoju društvenu mrežu Threads. Izazvalo je to oštre reakcije roditelja te su taj potez opisali kao 'odvratan', 'seksualiziran' i 'krajnje uznemirujući'
37-godišnji muškarac iz Londona otkrio je da mu je Instagram, u vlasništvu Mete, u feed ubacivao promotivne objave za Threads koje su sadržavale fotografije 13-godišnjih djevojčica, a na njima su se vidjela njihova lica i imena. 'Slike su izgledale namjerno provokativno i iskorištavale su djecu i obitelji', rekao je za Guardian.
Otac 13-godišnje djevojčice, čija se fotografija našla u oglasima, izjavio je: 'To je apsolutno skandalozno. Kada sam shvatio da je njezina slika iskorištena na način koji izgleda seksualizirano, i to od jedne od najvećih svjetskih kompanija, osjećao sam se zgroženo.'
Majka 15-godišnjakinje dodala je: 'Za mene je to bila obična fotografija kćeri na putu u školu. Nisam imala pojma da je Instagram koristi u promotivne svrhe. To je apsolutno odvratno, ona je maloljetna. Nikad, ni za kakav novac, ne bih dala dopuštenje da se slika djevojčice u školskoj uniformi koristi za privlačenje korisnika.'
Ona je imala tek 267 pratitelja, no objava s kćeri dosegnula je gotovo 7000 pregleda, od čega su 90 posto publike činili muškarci stariji od 44 godine.
Druga majka, čija je fotografija 13-godišnjakinje također iskorištena, optužila je Metu da je sve učinila namjerno: 'Nisu nas obavijestili jer im je cilj bio generirati sadržaj. To je odvratno. Tko je odgovoran za to da se dječje fotografije koriste kao reklama za odrasle muškarce?'
Meta: 'Ne kršimo pravila'
Meta je poručila da objave nisu kršile njezina pravila. 'Riječ je o javno podijeljenim fotografijama roditelja koje su u skladu s našim standardima zajednice i smjernicama za preporuke. Naši sustavi ne preporučuju objave na Threadsu koje su podijelili tinejdžeri, no u ovim slučajevima radilo se o računima odraslih s javnim postavkama', priopćili su iz kompanije.
No muškarac kojem su oglasi bili posluženi napomenuo je da su mu prikazivane isključivo slike djevojčica; nijednom se nisu pojavili dječaci u uniformama. 'Činilo se kao da postoji element seksualizacije. Kao otac, smatram to duboko neprikladnim', rekao je.
Kritike i pozivi na istragu
Britanska zastupnica aktivistica za prava djece na internetu Beeban Kidron oštro je osudila Metu: 'Korištenje fotografija djevojčica školske dobi kao mamca za reklamiranje komercijalne usluge nisko je čak i za Metu. Tvrtka uporno stavlja profit ispred sigurnosti djece i rasta ispred prava na privatnost. Ovo je primjer namjerne nebrige.'
Pozvala je regulatora Ofcom da ispita jesu li Metini postupci u suprotnosti s novim mjerama za zaštitu djece na internetu, a koje su uvedene ovoga ljeta i njima se žele spriječiti online zlostavljanje i grooming.
Ofcomovi propisi nalažu da 'profili i lokacije djece, kao i njihovi prijatelji i veze, ne smiju biti vidljivi nepoznatim korisnicima'. No Metin sustav omogućuje da, ako je profil na Threads javno postavljen, objave odraslih korisnika mogu biti promovirane na Instagramu ili Facebooku.
Meta tvrdi da korisnici mogu isključiti 'preporuke' ili postaviti profile na privatno, no slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o sigurnosti djece na internetu i granicama odgovornosti tehnoloških divova. 'Prikazivanje sadržaja kao popularnog na ovaj način čini se namjerno provokativnim i u konačnici iskorištava djecu, dovodeći njihovu sigurnost u rizik', zaključio je muškarac koji je primio sporni oglas.