Meta koristila fotografije djevojčica u školskim uniformama za promociju platforme, roditelji u šoku

37-godišnji muškarac iz Londona otkrio je da mu je Instagram, u vlasništvu Mete, u feed ubacivao promotivne objave za Threads koje su sadržavale fotografije 13-godišnjih djevojčica, a na njima su se vidjela njihova lica i imena. 'Slike su izgledale namjerno provokativno i iskorištavale su djecu i obitelji', rekao je za Guardian.

Otac 13-godišnje djevojčice, čija se fotografija našla u oglasima, izjavio je: 'To je apsolutno skandalozno. Kada sam shvatio da je njezina slika iskorištena na način koji izgleda seksualizirano, i to od jedne od najvećih svjetskih kompanija, osjećao sam se zgroženo.'

Majka 15-godišnjakinje dodala je: 'Za mene je to bila obična fotografija kćeri na putu u školu. Nisam imala pojma da je Instagram koristi u promotivne svrhe. To je apsolutno odvratno, ona je maloljetna. Nikad, ni za kakav novac, ne bih dala dopuštenje da se slika djevojčice u školskoj uniformi koristi za privlačenje korisnika.'

Ona je imala tek 267 pratitelja, no objava s kćeri dosegnula je gotovo 7000 pregleda, od čega su 90 posto publike činili muškarci stariji od 44 godine.

Druga majka, čija je fotografija 13-godišnjakinje također iskorištena, optužila je Metu da je sve učinila namjerno: 'Nisu nas obavijestili jer im je cilj bio generirati sadržaj. To je odvratno. Tko je odgovoran za to da se dječje fotografije koriste kao reklama za odrasle muškarce?'