Meta u 'intenzivnoj godini' ubrzava, pooštrava i reže: Što stoji iza Zuckerbergova najradikalnijeg zaokreta dosad

Kada je Mark Zuckerberg u siječnju zaposlenicima poručio da 'vežu pojas' jer slijedi 'intenzivna godina', nije pretjerivao. Meta je 2025. godine ušla u režim punog pogona, odlučna zauzeti vodeću poziciju u globalnoj utrci za umjetnu inteligenciju, pa i po cijenu internih potresa
Zuckerberg je tijekom godine temeljito presložio odjele, preraspodijelio resurse, smanjio ambicije u metaverzumu i usmjerio desetke milijardi dolara u AI infrastrukturu i talente, kao i svoju viziju 'superinteligencije', natječući se s OpenAI-em, Googleom i drugim velikim igračima. Paralelno s time, promijenio se stil vodstva, uključujući javno isticanje onoga što je Zuckerberg opisao kao više 'muške energije' u kulturi kompanije.
Rezultat su bile ubrzane inovacije i veća učinkovitost u nekim dijelovima tvrtke, ali i napetosti, odlazak zaposlenika, frustracije zbog otkaza i zabrinutost investitora, piše Business Insider.
Intenzivna reorganizacija
Zuckerberg je tijekom ljeta odlučio promijeniti percepciju da Meta zaostaje za konkurencijom u razvoju umjetne inteligencije. U lipnju je kompanija uložila 14 milijardi dolara u Scale AI, a 28-godišnjeg suosnivača te tvrtke, Alexandera Wanga, imenovala je glavnim direktorom za umjetnu inteligenciju. Dva mjeseca kasnije Metin AI tim dobio je novo ime: Meta Superintelligence Labs (MSL).
No reorganizacija nije glatko prošla, a bivši zaposlenici javno su kritizirali nedostatak jasne strategije. Joena Zhang, bivša zaposlenica MSL-a, napisala je u studenom na LinkedInu da 'nitko zapravo nije znao što tko radi' u prvoj polovici godine, uz 'beskonačne sastanke bez stvarnih odluka'. Slične kritike iznio je i bivši istraživač Meta AI-a Tijmen Blankevoort.
Kako bi privukla vrhunske stručnjake, Meta je nudila izdašne pakete plaća, često znatno veće od onih koje su imali dugogodišnji zaposlenici. To je, prema riječima zaposlenika, stvorilo razdor između 'stare garde' i novih zvijezda, kao i natjecanje oko resursa i prestiža.
U kolovozu je Meta provela četvrtu veliku reorganizaciju AI-a u šest mjeseci, podijelivši MSL u četiri tima, uključujući novi laboratorij TBD (to be determined), tim koji stoji iza Metina AI asistenta, infrastrukturni tim i postojeći laboratorij FAIR. Nakon toga mnogima nije bilo jasno tko je odgovoran za koje projekte.
U roku od dva mjeseca najmanje osam zaposlenika napustilo je AI odjele, a u listopadu je Meta otpustila oko 600 ljudi u sklopu daljnjeg restrukturiranja. Wang je zaposlenicima poručio da su nužni rezovi kako bi se ubrzalo donošenje odluka. Unatoč kritikama, dio analitičara smatra da je kompanija ubrzala tempo. 'Meta je danas jedna od rijetkih kompanija koja trenira vrhunske AI modele i istovremeno ih implementira među milijardama korisnika', rekao je Shay Boloor iz Futurum Equitiesa.
Metaverzum u drugom planu
Istodobno je reorganizacija obuhvatila Metin Reality Labs, odjel zadužen za virtualnu i mješovitu stvarnost. Iako kompanija formalno ne odustaje od metaverzuma, dio ulaganja preusmjeren je na pametne naočale i nosivu tehnologiju. Postoji i mogućnost dodatnih rezova u tom segmentu.
AI otkazi dio su šireg plana povećanja učinkovitosti. Zuckerberg je početkom godine najavio 'podizanje ljestvice' i rezanje oko pet posto zaposlenika s najslabijim učinkom. U veljači je Meta otpustila oko 3600 ljudi, a do svibnja je menadžerima naloženo da veći udio njih svrstavaju u kategoriju 'ispod očekivanja'.
Zaposlenici tvrde da je takav sustav stvorio atmosferu pritiska i unutarnje konkurencije te poticao kratkoročne projekte i taktička zapošljavanja da bi se zadovoljile kvote. No Meta tvrdi da se raspoloženje zaposlenika poboljšalo u drugoj polovici godine. Interna anketa pokazala je rast optimizma, ponosa i povjerenja u vodstvo, uz njihov vrlo visok odaziv.
Odlasci i... ostanci?
Unatoč pozitivnijim brojkama, 2025. je obilježena i nizom odlazaka. Neki zaposlenici navode neslaganje s političkim zaokretima i promjenama u kulturi tvrtke, uključujući odnos prema DEI inicijativama i ograničavanje kritičkih rasprava. Interna anketa o 'strahu na radnom mjestu' pokazala je da se mnogi boje otvoreno govoriti o uvjetima rada.
Meta tvrdi da ne uklanja kritike vodstva ako su iznesene u skladu s internim pravilima, ali priznaje da preskače pitanja koja smatra 'neproduktivnima'. S druge strane, dio zaposlenika i dalje je vidi kao iznimno privlačno radno okruženje za one koji mogu podnijeti pritisak. 'Ako ste sigurni u svoje vještine, ovdje možete napredovati', rekao je viši inženjer. Drugi ističu prednosti rada na vrhunskom AI-u, nosivim i robotskim projektima, uz visoke plaće i benefite.
Transformacija Mete događa se u trenutku u kojem cijeli Big Tech reže troškove, pooštrava interne standarde i ulaže goleme iznose u umjetnu inteligenciju, a kladi se da će brzina i agresivnost donijeti prednost.
No investitori su oprezni. Dionice Mete ove su godine porasle 7,5 posto, znatno manje od indeksa S&P 500 i većine tzv. veličanstvenih sedam. 'Meta mora jasnije artikulirati svoju viziju i pokazati kako se svi dijelovi uklapaju u održivi rast', upozorava Mike Proulx iz Forrestera.