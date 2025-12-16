Meta u 'intenzivnoj godini' ubrzava, pooštrava i reže: Što stoji iza Zuckerbergova najradikalnijeg zaokreta dosad

Kada je Mark Zuckerberg u siječnju zaposlenicima poručio da 'vežu pojas' jer slijedi 'intenzivna godina', nije pretjerivao. Meta je 2025. godine ušla u režim punog pogona, odlučna zauzeti vodeću poziciju u globalnoj utrci za umjetnu inteligenciju, pa i po cijenu internih potresa

Zuckerberg je tijekom godine temeljito presložio odjele, preraspodijelio resurse, smanjio ambicije u metaverzumu i usmjerio desetke milijardi dolara u AI infrastrukturu i talente, kao i svoju viziju 'superinteligencije', natječući se s OpenAI-em, Googleom i drugim velikim igračima. Paralelno s time, promijenio se stil vodstva, uključujući javno isticanje onoga što je Zuckerberg opisao kao više 'muške energije' u kulturi kompanije. Rezultat su bile ubrzane inovacije i veća učinkovitost u nekim dijelovima tvrtke, ali i napetosti, odlazak zaposlenika, frustracije zbog otkaza i zabrinutost investitora, piše Business Insider.

Intenzivna reorganizacija Zuckerberg je tijekom ljeta odlučio promijeniti percepciju da Meta zaostaje za konkurencijom u razvoju umjetne inteligencije. U lipnju je kompanija uložila 14 milijardi dolara u Scale AI, a 28-godišnjeg suosnivača te tvrtke, Alexandera Wanga, imenovala je glavnim direktorom za umjetnu inteligenciju. Dva mjeseca kasnije Metin AI tim dobio je novo ime: Meta Superintelligence Labs (MSL). No reorganizacija nije glatko prošla, a bivši zaposlenici javno su kritizirali nedostatak jasne strategije. Joena Zhang, bivša zaposlenica MSL-a, napisala je u studenom na LinkedInu da 'nitko zapravo nije znao što tko radi' u prvoj polovici godine, uz 'beskonačne sastanke bez stvarnih odluka'. Slične kritike iznio je i bivši istraživač Meta AI-a Tijmen Blankevoort. Kako bi privukla vrhunske stručnjake, Meta je nudila izdašne pakete plaća, često znatno veće od onih koje su imali dugogodišnji zaposlenici. To je, prema riječima zaposlenika, stvorilo razdor između 'stare garde' i novih zvijezda, kao i natjecanje oko resursa i prestiža. U kolovozu je Meta provela četvrtu veliku reorganizaciju AI-a u šest mjeseci, podijelivši MSL u četiri tima, uključujući novi laboratorij TBD (to be determined), tim koji stoji iza Metina AI asistenta, infrastrukturni tim i postojeći laboratorij FAIR. Nakon toga mnogima nije bilo jasno tko je odgovoran za koje projekte. U roku od dva mjeseca najmanje osam zaposlenika napustilo je AI odjele, a u listopadu je Meta otpustila oko 600 ljudi u sklopu daljnjeg restrukturiranja. Wang je zaposlenicima poručio da su nužni rezovi kako bi se ubrzalo donošenje odluka. Unatoč kritikama, dio analitičara smatra da je kompanija ubrzala tempo. 'Meta je danas jedna od rijetkih kompanija koja trenira vrhunske AI modele i istovremeno ih implementira među milijardama korisnika', rekao je Shay Boloor iz Futurum Equitiesa.