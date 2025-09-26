Meta lansira Vibes, AI feed koji nitko nije tražio

MA BRAVO

Stranica je ispunjena naoko beskonačnom količinom AI-em generiranog video otpada

Meta je najavila novi feed pod nazivom Vibes, dostupan unutar aplikacije Meta AI i na meta.ai, koji korisnicima omogućuje dijeljenje i stvaranje kratkih AI-em generiranih videa. Drugim riječima, radi se o verziji TikToka ili Instagramovih Reelsa, u kojoj je gotovo svaki video AI.

Mark Zuckerberg predstavio je Vibes na Instagramu kroz niz AI generiranih isječaka - od nejasnih stvorenja koja skaču s kocke na kocku, preko mačke koja mijesi tijesto, pa sve do scene drevne Egipćanke koja snima selfi na balkonu s pogledom na piramide.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Meta

Kako funkcionira Vibes?

Korisnici mogu pregledavati AI-em generirane videe drugih kreatora, a algoritam će im postupno nuditi personalizirani sadržaj. Svaki korisnik može stvoriti video 'od nule' ili remiksirati tuđi, uz mogućnost dodavanja vizuala, glazbe i stilskih efekata. Objave se mogu dijeliti unutar Vibesova feeda, poslati u DM ili prebaciti na Instagram i Facebook Stories/Reels.

Za rani razvoj Vibesa, Meta je udružila snage s AI alatima Midjourney i Black Forest Labs, a istovremeno radi na svojim generativnim modelima, objašnjava TechCrunch.

Reakcije korisnika? 'Nitko to nije tražio'

Očekivano, reakcije na Zuckerbergovu objavu bile su negativne. Najpopularniji komentari uključuju: 'Ekipa, nitko ovo ne želi' i 'Buraz objavljuje AI smeće na vlastitoj aplikaciji'.

Ovakav potez dolazi u trenutku u kojem se društvene mreže već bore protiv poplave AI sadržaja. YouTube, primjerice, razvija nove mjere da bi ograničio AI slop. Još je veća ironija u činjenici da je Meta ranije ove godine naglašavala da kreatori trebaju ulagati u autentične priče, a ne u 'neoriginalne' kratke formate.

Kompanija posljednjih mjeseci intenzivno ulaže u umjetnu inteligenciju da bi sustigla konkurente poput OpenAI-a, Anthropica i Google DeepMinda. U lipnju je formirala Meta Superintelligence Labs, a zatim restrukturirala AI odjel u četiri grupe: temeljni modeli, istraživanje, integracija proizvoda i infrastruktura.

Ipak, sudeći prema reakcijama korisnika, čini se da će Vibes teško postati hit.

