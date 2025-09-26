Meta lansira Vibes, AI feed koji nitko nije tražio

Stranica je ispunjena naoko beskonačnom količinom AI-em generiranog video otpada

Meta je najavila novi feed pod nazivom Vibes, dostupan unutar aplikacije Meta AI i na meta.ai, koji korisnicima omogućuje dijeljenje i stvaranje kratkih AI-em generiranih videa. Drugim riječima, radi se o verziji TikToka ili Instagramovih Reelsa, u kojoj je gotovo svaki video AI. Mark Zuckerberg predstavio je Vibes na Instagramu kroz niz AI generiranih isječaka - od nejasnih stvorenja koja skaču s kocke na kocku, preko mačke koja mijesi tijesto, pa sve do scene drevne Egipćanke koja snima selfi na balkonu s pogledom na piramide.

Kako funkcionira Vibes? Korisnici mogu pregledavati AI-em generirane videe drugih kreatora, a algoritam će im postupno nuditi personalizirani sadržaj. Svaki korisnik može stvoriti video 'od nule' ili remiksirati tuđi, uz mogućnost dodavanja vizuala, glazbe i stilskih efekata. Objave se mogu dijeliti unutar Vibesova feeda, poslati u DM ili prebaciti na Instagram i Facebook Stories/Reels. Za rani razvoj Vibesa, Meta je udružila snage s AI alatima Midjourney i Black Forest Labs, a istovremeno radi na svojim generativnim modelima, objašnjava TechCrunch.