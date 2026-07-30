Roditelji prigovaraju djeci, a sami satima besciljno skrolaju na mobitelu

U istraživanju, koje je trajalo 18 mjeseci i obuhvatilo 16.000 ljudi, utvrđeno je da roditelji djece mlađe od 18 godina u prosjeku više od dva sata dnevno koriste mobitel bez jasne namjere. Tijekom ljetnih školskih praznika to bi moglo značiti ukupno 88 sati provedenih u besciljnom skrolanju i provjeravanju uređaja, piše Sky News.

Istraživanje provedeno za telekomunikacijsku kompaniju Virgin Media O2 pokazalo je da 63 posto djece u dobi od osam do 16 godina smatra da njihovi roditelji uopće nisu svjesni koliko često gledaju u zaslon. Dok su tinejdžeri često u središtu rasprava o ograničavanju društvenih mreža i vremena provedenog pred ekranom, rezultati sugeriraju da ni odrasli nemaju puno bolju kontrolu nad svojim digitalnim navikama.

Gotovo polovica ispitanih roditelja, njih 48 posto, rekla je da bez posebnog razloga provjerava ili uzima mobitel u ruke najmanje 30 puta dnevno. Takvo korištenje u prosjeku traje dva sata i šest minuta dnevno, što je 40 minuta više od prosjeka među odraslim stanovnicima Ujedinjenog Kraljevstva.

Polovica roditelja priznala je da ima malo ili nimalo kontrole nad načinom na koji koristi mobitel i internet, a više od tri četvrtine navelo je da uređaj često uzima u ruke potpuno automatski, bez prethodne odluke ili stvarne potrebe.

Djeca žele da ih roditelji doista slušaju

Kada su ih pitali u kojim bi trenucima najviše željela punu pažnju svojih roditelja, djeca nisu navodila velike ili posebne događaje. Najčešće su spominjala svakodnevne situacije poput razgovora, zajedničke igre i obiteljskih izleta. Više od polovice djece smatra da zbog roditeljskog korištenja mobitela izostaje njihova prisutnost u takvim važnim obiteljskim trenucima.

Dana Haidan, direktorica održivosti u Virgin Media O2, rekla je da su ljetni praznici prilika za kvalitetnije zajedničko vrijeme, ali da mnogi roditelji nesvjesno upadaju u obrasce pretjeranog korištenja mobitela. 'Mnoge digitalne usluge kojima se svakodnevno koristimo osmišljene su tako da što dulje zadrže našu pažnju, stoga je vrlo lako provesti na mobitelu više vremena nego što smo namjeravali', rekla je.

'Razumijevanje tih navika prvi je korak prema izgradnji zdravijeg odnosa s tehnologijom', zaključila je Haidan.