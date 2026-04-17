Loše vijesti za AI divove: Amerikanci su sve skeptičniji prema umjetnoj inteligenciji

Umjetna inteligencija gubi na popularnosti u Sjedinjenim Državama, što bi moglo stvoriti probleme tvrtkama kao što su Anthropic i OpenAI, koje se spremaju na javne ponude dionica, ali i etabliranim divovima poput Amazona, Googlea, Microsofta i Meta Platformsa, koji planiraju potrošiti stotine milijardi američkih dolara na podatkovne centre koji će pokretati umjetnu inteligenciju.

Dom glavnog izvršnog direktora OpenAI-ja Sama Altmana prošli je tjedan bio metom napada Molotovljevim koktelom. Okružni tužitelj rekao je kako je zločin bio motiviran mržnjom prema umjetnoj inteligenciji. Osumnjičenik, 20-godišnji Daniel Moreno-Gama, suočava se s optužbama koje uključuju pokušaj ubojstva. Također je optužen za prijetnju paljenjem sjedišta OpenAI-a.

Očekuje se kako će umjetna inteligencija postati središnje pitanje predizborne kampanje u Sjedinjenim Državama. Postoje naznake kako su Amerikanci već sad pesimističniji u vezi s tehnologijom.

Zabrinutost i otpor

Anketa NBC Newsa u ožujku pokazala je kako 57 posto registriranih birača vjeruje da rizici umjetne inteligencije nadmašuju koristi, a anketa Sveučilišta Quinnipiac izvijestila je kako 55 posto očekuje više štete nego koristi od umjetne inteligencije u njihovom svakodnevnom životu.

Ti su se rezultati ponovili u anketi Pew Research Centera, koja je pokazala kako je većina Amerikanaca više zabrinuta nego uzbuđena zbog povećane upotrebe umjetne inteligencije. Potražnja za energijom kojom će biti napajani podatkovni centri već je postala središnja točka državnih i lokalnih kampanja te je rezultirala širokim otporom.

Izvješće Data Center Watcha otkrilo je kako su 2025. godine projekti vrijedni najmanje 156 milijardi dolara bili blokirani ili odgođeni usred lokalnog protivljenja i sudskih sporova. Američka savezna država Maine usvojila je zakon o zabrani podatkovnih centara na razini cijele države, koji sada čeka na potpis guvernera.

Birači u predgrađu St. Louisa, Lesteru (Missouri) smijenili su nekoliko članova gradskog vijeća zbog podrške predloženom podatkovnom centru. Rizik bi se mogao proširiti na nadolazeće javne ponude.

Vrijednost OpenAI-ja mogla bi posebno ovisiti o izgradnji podatkovnih centara, što je opisano kao strateška prednost. Političko raspoloženje također bi moglo opteretiti potencijalne dioničare. Startup je među tvrtkama koje planiraju rezervirati dio svoje inicijalne javne ponude za pojedinačne investitore, piše CNBC.