Više ne žele prodavati cipele: Poznati brend okreće se umjetnoj inteligenciji

Ovaj zaokret još je veće iznenađenje, ako se zna da je Allbirds godinama bio poznat kao proizvođač održive obuće . Sad ne samo da mijenja ime, već se želi pozicionirati na tržištu kao pružatelj AI računalne infrastrukture.

Kako su sami istaknuli, odlučili su prodati svoj dio poslovanja koji se odnosi na proizvodnju i prodaju obuće , pribaviti dodatnih 50 milijuna dolara kroz financiranje te kupiti gomilu računala i 'ponovno se roditi' kao NewBird AI.

Istaknuli su kako su s institucionalnim investitorom već potpisali ugovor o konvertibilnom financijskom instrumentu od 50 milijuna dolara, a sredstva će se koristiti za kupovinu visokoučinkovitih GPU resursa. To bi trebao biti temelj za pružanje namjenskih računalnih kapaciteta za umjetnu inteligenciju, koji se inače kupcima nude na temelju dugoročnih ugovora o najmu.

Također, s vremenom se žele razviti u potpuno integriranog pružatelja 'GPU-as-a-Service' i 'AI-native cloud' rješenja. Planovi uključuju rast neocloud platforme kroz proširenu ponudu računalnih usluga, ojačana partnerstva s kupcima i organizacijama te procjenu strateških mogućnosti spajanja i akvizicija.

Da je odluka bila dobar potez pokazuju i rezultati s burze u New Yorku gdje je dionica Allbirds skočila za nevjerojatnih 550 posto u samo nekoliko sati trgovanja. No, pojavila su se i pitanja o rizicima ulaganja svih sredstava u segment umjetne inteligencije.

Kako ističu iz tvrtke, žele iskoristiti snažnu potražnju za specijaliziranim računalnim resursima i preusmjeriti kapital prema prilikama u području umjetne inteligencije.

Već su dogovorili prodaju svoje marke obuće i imovine povezane s proizvodnjom i prodajom obuće American Exchange Groupu, koji bi trebao nastaviti isporučivati proizvode kupcima. Dogovor čeka odobrenje dioničara, a transakcija bi trebala biti zaključena negdje u drugom tromjesečju 2026. godine.