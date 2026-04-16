Podignuta tužba protiv xAI-a zbog zagađenja okoliša, traži se odšteta

U tužbi se tvrdi da tvrtka za umjetnu inteligenciju u vlasništvu Elona Muska bez odgovarajuće dozvole upravlja s 27 plinskih turbina za napajanje Colossusa 2 , jednog od sve većeg broja podatkovnih centara koje je xAI postavio za obuku Groka , svog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji.

Udruga traži od saveznog okružnog suda Sjevernog okruga Mississippija proglašavanje tvrtke krivom za kršenje Zakona o čistom zraku , prisiljavanje na prestanak korištenja nedozvoljene opreme i određivanje financijske kazne, između ostalog.

NAACP tuži xAI i podružnicu MZX Tech zbog navodnog korištenja nedozvoljenih plinskih turbina na metan za napajanje njihovog podatkovnog centra Colossus 2 u južnom Memphisu u Sjedinjenim Državama.

Plinske turbine ispuštaju zagađenje, opasne kemikalije i fine čestice koje su povezane sa srčanim problemima, respiratornim bolestima, pa čak i određenim vrstama raka.

Rad ovih turbina također krši Zakon o čistom zraku, prema kojima izvori onečišćenja moraju biti dopušteni prije nego što budu pokrenuti ili izgrađeni. NAACP u tužbi zastupaju Southern Environmental Law Center i Earthjustice.

Uvreda za stanovnike

NAACP je poslao xAI-u 60-dnevnu obavijest o namjeri podnošenja tužbe u skladu sa Zakonom o čistom zraku, a tvrtka na to nije odgovorila.

'Nastavak rada ovih turbina bez dozvole i bez odgovarajuće kontrole onečišćenja nije samo nezakonit, već je i uvreda za obitelji koje žive u blizini i koje mjesecima izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog toga kako bi onečišćenje zraka iz elektrane tvrtke moglo utjecati na njihovo zdravlje i dobrobit.

xAI mora biti odgovoran za svoje nepromišljene, nezakonite postupke - i to je upravo ono što se ovom tužbom želi postići', rekao je Ben Grillot, viši odvjetnik Southern Environmental Law Centra.

Osim visokih troškova nabave komponenti koje obučavaju i pokreću AI modele, tvrtke često moraju generirati energiju za pokretanje podatkovnih centara. Oracle se navodno okreće plinskim generatorima poput xAI-a, a Google, Meta Platforms i Amazon u međuvremenu su uložili u dobavljače nuklearne energije ili potpisali ugovore s njima da bi pokrili svoje podatkovne centre.

Izgradnja novih izvora energije jedna je od nekoliko metoda snižavanja cijena koje predlaže Ratepayer Protection Pledge, sporazum koji je potpisalo nekoliko tehnoloških tvrtki da bi pokušale spriječiti podatkovne centre u povećanju troškova za energiju stanovnicima.

Brza izgradnja novih izvora energije mogla bi pomoći u smanjenju troškova, ali ne uzima u obzir negativne utjecaje na okoliš zbog izgradnje elektrana u susjedstvu, a administracija predsjednika Donalda Trumpa ne čini se previše zainteresiranom za rješavanje tog problema.

U prijedlogu okvira za umjetnu inteligenciju Trump je uglavnom ignorirao utjecaj AI-a na okoliš u korist pojednostavljenja postupka izdavanja dozvola za npr. generatore energije na licu mjesta, piše Engadget.