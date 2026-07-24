Italija otvara prvi centar za ovisnost o društvenim mrežama

Inicijativa, koju potiču ASL Toscana centro, Grad Firenca i zadruga Retesviluppo, prvi je talijanski pokušaj rješavanja fenomena ovisnosti o digitalnom svijetu, koji uglavnom pogađa mlade ljude i ima društvene i kulturne posljedice.

Discover, prvi talijanski specijalizirani centar za rješavanje rizika povezanih sa zlouporabom digitalnih tehnologija, bit će otvoren u Firenci. Potpisan je sporazum o pokretanju projekta Discover - Out of the shell, prvog specijaliziranog centra u Italiji posvećenog ovisnosti o društvenim mrežama i svjesnom korištenju digitalne tehnologije. Bit će otvoren u Firenci.

Rasprava o tom pitanju je opsežna diljem svijeta. Prva država koja je usvojila strogo zakonodavstvo protiv platformi bila je Australija, koja od pružatelja usluga zahtijeva provjeru dobi korisnika. Mjera se ne odnosi samo na društvene mreže poput Instagrama, TikToka ili Facebooka, već i na nekoliko vrsta online online.

Slijedeći primjer Australije, Francuska je postala prva europska država koja je uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, koja će stupiti na snagu u rujnu. Slične inicijative šire se Europom, nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen podržala uvođenje mjera za zaštitu maloljetnika na internetu, pozivajući se na podatke koji ističu rizike za mlađe ljude.

Raznovrstan program

Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo je planove za uvođenje noćnog policijskog sata na društvenim mrežama za 16 i 17-godišnjake, iako je mjera kritizirana kao neučinkovita.

Druge europske države - uključujući Grčku, Sloveniju, Švedsku i Španjolsku - planiraju ograničenja korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 i 14 godina. Italija još nije uvela rješenja slična onima usvojenima u drugim državama Unije.

Projekt Discover, koji će biti operativan nakon ljeta, umjesto toga nastoji djelovati u smislu sprječavanja zlouporabe i pogrešnog korištenja ekrana i platformi, a istovremeno promovirati svjesno korištenje. Centar će primati mlade ljude u dobi od 10 do 25 godina, a vodit će ga Retesviluppo, koji ima desetljeće iskustva u školama, s timom zaposlenika, suradnika i volontera.

Ponuđene usluge uključivat će programe usmjeravanja, pult za slušanje i radionice, usmjerene i na medijsko obrazovanje i na poboljšanje društvene interakcije putem društvenih igara, ručnih aktivnosti i grupnog rada.

Discover je zamišljen kao obrazovni prostor, otvoren i za roditelje i vanjske edukatore, ali u slučaju složenih situacija poput socijalnog povlačenja, izolacije ili psihološke nevolje, ASL može intervenirati koordiniranjem specijaliziranih usluga u tom području, piše Euro News.